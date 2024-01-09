https://crimea.ria.ru/20240109/glavu-pentagona-lloyda-ostina-prooperirovali-po-povodu-raka-prostaty-1134073114.html

Главу Пентагона Ллойда Остина прооперировали по поводу рака простаты

Главу Пентагона Ллойда Остина прооперировали по поводу рака простаты - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Главу Пентагона Ллойда Остина прооперировали по поводу рака простаты

Министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T23:09

2024-01-09T23:09

2024-01-09T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление медиков, которое обнародовал во вторник Пентагон.Как отмечают врачи, во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом. Он без осложнений оправился от операции и на следующее утро вернулся домой. "Рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз на выздоровление - отличный", - указано в заявлении.Вместе с тем, 1 января текущего года шеф Пентагона был госпитализирован в то же учреждение из-за осложнений после процедуры, проведенной за неделю до этого. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления."За время пребывания в учреждении министр Остин ни разу не потерял сознание и не подвергся общей анестезии", - сообщили медики.Министр обороны США Ллойд Остин оказался в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации. Он не планирует покидать свой пост, заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер."Министр Остин не планирует уходить со своей должности... Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны", - сказал Райдер в эфире телеканала Fox News, комментируя возможную отставку Остина.

https://crimea.ria.ru/20231122/zakharova-nazvala-tsel-vizitov-na-ukrainu-shefov-tsru-i-pentagona-1132978199.html

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ллойд остин, сша, пентагон, в мире, новости, онкология