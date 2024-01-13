https://crimea.ria.ru/20240113/eskalatsiya-v-yemene-vygodna-tolko-dvum-stranam--ekspert-1134149827.html

Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт

Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт

Военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T08:49

2024-01-13T08:49

2024-01-13T08:49

военная операция сша и великобритании в йемене

йемен

радио "спутник в крыму"

сша

великобритания

ближний восток

александр ирхин

севастопольский государственный университет (севгу)

мнения

политика

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Александр Ирхин о том, кому выгодна эскалация конфликта на Востоке Александр Ирхин о том, кому выгодна эскалация конфликта на Востоке audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.По словам Ирхина, до обострения ситуации в Йемене участие США и Великобритании в разжигании конфликта на Ближнем и Среднем Востоке было скрытым, теперь же оно переходит в открытую фазу."Копья ломаются, прежде всего, за перераспределение финансовых потоков", отмечает политолог, а вместе с ними, разумеется, и за власть.Гегемония США базируется на финансовой экспансии, но американский доллар сегодня обеспечен золотом на 0,004%, и планка внешнего долга Штатов постоянно растет. Это заставляет Америку действовать там, где формируются новые центры силы, а это Евразия, объясняет эксперт. При этом Ближний и Средний Восток – одни из трех ключевых регионов, от которых зависят стабильность и развитие этого континента, подчеркнул он.Как развернется ситуация дальше, во многом зависит от внерегиональных игроков, считает он. В числе не западных их три: Россия, Китай и Иран.Об опасности большой войны в Евразии в октябре 2023 года заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится

https://crimea.ria.ru/20230215/afganistan-i-ukraina-zachem-ssha-podzhigayut-konflikty-u-granits-rossii-1126978887.html

йемен

сша

великобритания

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, сша, великобритания, ближний восток, александр ирхин, севастопольский государственный университет (севгу), мнения, политика