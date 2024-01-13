https://crimea.ria.ru/20240113/eskalatsiya-v-yemene-vygodna-tolko-dvum-stranam--ekspert-1134149827.html
Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
Военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T08:49
2024-01-13T08:49
2024-01-13T08:49
военная операция сша и великобритании в йемене
йемен
радио "спутник в крыму"
сша
великобритания
ближний восток
александр ирхин
севастопольский государственный университет (севгу)
мнения
политика
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Александр Ирхин о том, кому выгодна эскалация конфликта на Востоке
Александр Ирхин о том, кому выгодна эскалация конфликта на Востоке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.По словам Ирхина, до обострения ситуации в Йемене участие США и Великобритании в разжигании конфликта на Ближнем и Среднем Востоке было скрытым, теперь же оно переходит в открытую фазу."Копья ломаются, прежде всего, за перераспределение финансовых потоков", отмечает политолог, а вместе с ними, разумеется, и за власть.Гегемония США базируется на финансовой экспансии, но американский доллар сегодня обеспечен золотом на 0,004%, и планка внешнего долга Штатов постоянно растет. Это заставляет Америку действовать там, где формируются новые центры силы, а это Евразия, объясняет эксперт. При этом Ближний и Средний Восток – одни из трех ключевых регионов, от которых зависят стабильность и развитие этого континента, подчеркнул он.Как развернется ситуация дальше, во многом зависит от внерегиональных игроков, считает он. В числе не западных их три: Россия, Китай и Иран.Об опасности большой войны в Евразии в октябре 2023 года заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончится
https://crimea.ria.ru/20230215/afganistan-i-ukraina-zachem-ssha-podzhigayut-konflikty-u-granits-rossii-1126978887.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, сша, великобритания, ближний восток, александр ирхин, севастопольский государственный университет (севгу), мнения, политика
Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
Удар по Йемену и эскалация конфликта на Востоке выгодна только США и Британии – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым
. Военная операция США и Великобритании в Йемене – намеренная эскалация конфликта на Ближнем и Среднем Востоке, которая выгодна исключительно эти двум странам в борьбе за власть и деньги. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки " СевГУ Александр Ирхин.
Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене
. Удары нанесли по "множественным целям" – объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с самолетов, кораблей и подлодок, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. В МИД Ирана назвали удары по Йемену "произволом". Россия в связи с происходящим запросила заседание СБ ООН.
По словам Ирхина, до обострения ситуации в Йемене участие США и Великобритании в разжигании конфликта на Ближнем и Среднем Востоке было скрытым, теперь же оно переходит в открытую фазу.
"Копья ломаются, прежде всего, за перераспределение финансовых потоков", отмечает политолог, а вместе с ними, разумеется, и за власть.
"До прихода сюда США этот регион был традиционной сферой влияния Британской империи. И все противоречия, которые заложены и сейчас используются – это логика британского баланса сил и технологий, когда формируются две противоборствующие пары наций, государств, и на них идет внешняя игра. Этот конфликт выгоден только США и только Великобритании. С 2010-х годов, начиная с экономической плоскости, а потом и с военно-политической, они теряют здесь свое влияние. И сейчас все эти акты устрашения связаны с тем, чтобы его сохранить", – считает Ирхин.
Гегемония США базируется на финансовой экспансии, но американский доллар сегодня обеспечен золотом на 0,004%, и планка внешнего долга Штатов постоянно растет. Это заставляет Америку действовать там, где формируются новые центры силы, а это Евразия, объясняет эксперт. При этом Ближний и Средний Восток – одни из трех ключевых регионов, от которых зависят стабильность и развитие этого континента, подчеркнул он.
"Евразия – крупнейший континент, где сосредоточены все конкурирующие с Западом центры силы. Для того, чтобы на континенте развернулась классическая мировая война, достаточно поджечь три ключевых региона. Это Восточная Европа, Ближний и Средний Восток и Восточная и Юго-Восточная Азия. Теперь два из них в стадии горячего конфликта", – сказал Ирхин.
Как развернется ситуация дальше, во многом зависит от внерегиональных игроков, считает он. В числе не западных их три: Россия, Китай и Иран.
"Из региональных игроков, находящихся ближе всего к конфликту – это Турция. И очень много сейчас будет зависеть от того, решатся ли державы внутри региона и за его пределами на ответный шаг, на эскалацию", – заключил эксперт.
Об опасности большой войны в Евразии в октябре 2023 года заявлял
глава МИД России Сергей Лавров.
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