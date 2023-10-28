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Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии
Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии
Каждый конфликт, который происходит сегодня в Евразии, рискует перерасти в большую войну. Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил глава российского... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T12:50
2023-10-28T12:52
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
в мире
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
ближний восток
безопасность
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Каждый конфликт, который происходит сегодня в Евразии, рискует перерасти в большую войну. Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что на данный момент серьезные опасения вызывают обострения на Ближнем Востоке."Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", – сказал глава МИД.Комментируя эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, Лавров отметил, что Россия, осуждая терроризм, категорически не согласна с тем, что на него можно отвечать, "нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население".Он подчеркнул, что если Газу уничтожат и выгонят из нее 2 млн жителей, то "это создаст катастрофу на долгие десятилетия или даже столетия"."Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде", – заявил Лавров.По его словам, Россия сохраняет контакт с Израилем, "посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе, а не доводить до конца стратегию выжженной земли".Что касается конфликта вокруг Украины, то сегодня, по словам министра, Запад вырастил из нее монстра и теперь уже сам начинает побаиваться Киева."Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями", – сказал Лавров.Ранее в ходе выступления на международной конференции в Минске глава МИД РФ заявил, что США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в ЕвразииИзраиль расширяет наземные маневры в ГазеСовбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле
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израиль
палестина
ближний восток
сирия
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, ближний восток, безопасность, мнения, сирия, ливия, новости
Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии

Лавров: из каждого конфликта в Евразии может произрасти большая война

12:50 28.10.2023 (обновлено: 12:52 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Каждый конфликт, который происходит сегодня в Евразии, рискует перерасти в большую войну. Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Я считаю, все они (конфликты в Евразии – ред.) опасны по-своему. Из каждого из них может произрасти большая война", – сказал Лавров.
Он отметил, что на данный момент серьезные опасения вызывают обострения на Ближнем Востоке.
"Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", – сказал глава МИД.
Комментируя эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, Лавров отметил, что Россия, осуждая терроризм, категорически не согласна с тем, что на него можно отвечать, "нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население".
"Было абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль, и когда Израиль, не вполне руководствуясь нормами международного права, публично ответил и объявил, что его ответ будет беспощадным и они будут уничтожать ХАМАС. А уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно", – заметил министр.
Он подчеркнул, что если Газу уничтожат и выгонят из нее 2 млн жителей, то "это создаст катастрофу на долгие десятилетия или даже столетия".
"Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде", – заявил Лавров.
По его словам, Россия сохраняет контакт с Израилем, "посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе, а не доводить до конца стратегию выжженной земли".
Что касается конфликта вокруг Украины, то сегодня, по словам министра, Запад вырастил из нее монстра и теперь уже сам начинает побаиваться Киева.
"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями", – сказал Лавров.
Ранее в ходе выступления на международной конференции в Минске глава МИД РФ заявил, что США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияВ миреОбострение ситуации в ИзраилеИзраильПалестинаБлижний ВостокБезопасностьМненияСирияЛивияНовости
 
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