https://crimea.ria.ru/20231028/lavrov-zayavil-ob-opasnosti-bolshoy-voyny-v-evrazii-1132379856.html

Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии

Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии

Каждый конфликт, который происходит сегодня в Евразии, рискует перерасти в большую войну. Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил глава российского... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T12:50

2023-10-28T12:50

2023-10-28T12:52

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

в мире

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

ближний восток

безопасность

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Каждый конфликт, который происходит сегодня в Евразии, рискует перерасти в большую войну. Об этом в интервью информагентству "БелТА" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что на данный момент серьезные опасения вызывают обострения на Ближнем Востоке."Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", – сказал глава МИД.Комментируя эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, Лавров отметил, что Россия, осуждая терроризм, категорически не согласна с тем, что на него можно отвечать, "нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население".Он подчеркнул, что если Газу уничтожат и выгонят из нее 2 млн жителей, то "это создаст катастрофу на долгие десятилетия или даже столетия"."Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде", – заявил Лавров.По его словам, Россия сохраняет контакт с Израилем, "посылает ему сигналы о необходимости искать мирное решение в Газе, а не доводить до конца стратегию выжженной земли".Что касается конфликта вокруг Украины, то сегодня, по словам министра, Запад вырастил из нее монстра и теперь уже сам начинает побаиваться Киева."Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями", – сказал Лавров.Ранее в ходе выступления на международной конференции в Минске глава МИД РФ заявил, что США "урегулировали" конфликт вокруг Палестины до катастрофы. Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в ЕвразииИзраиль расширяет наземные маневры в ГазеСовбез ООН отклонил резолюции России и США по ситуации в Израиле

https://crimea.ria.ru/20231025/putin-v-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khotyat-vtyanut-kak-mozhno-bolshe-stran-1132321509.html

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израиль

палестина

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, ближний восток, безопасность, мнения, сирия, ливия, новости