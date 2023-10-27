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Израиль расширяет наземные маневры в Газе

Израиль расширяет наземные маневры в Газе - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Израиль расширяет наземные маневры в Газе

Израильская Армия расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T21:13

2023-10-27T21:13

2023-10-27T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Израильская Армия расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.Ситуация в Газе"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", – сказал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.Как передает телеканал Fox News, в Газе прогремели несколько мощных взрывов. Идут танковые и артиллерийские обстрелы, наблюдаются истребители. По данным местных СМИ, в секторе Газа перестали работать связь и интернет.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял о подготовке к комбинированной атаке на ХАМАС в секторе Газа с воздуха, суши и моря. Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, в Израиле – 1,3 тысячи. Более 15 тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войныВ Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе ГазаИзраиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, новости, в мире, политика, сша