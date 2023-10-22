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Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения
Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения
Один человек погиб, еще один ранен в результате ракетного удара армии Израиля по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В гаванях повреждены... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T11:06
2023-10-22T11:06
израиль
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обострение ситуации в израиле
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один ранен в результате ракетного удара армии Израиля по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Об этом со ссылкой на министерство обороны Сирии пишет РИА Новости.Кроме того, по данным агентства Рейтер, за ночь после авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 50 палестинцев.Эскалация израильско-палестинского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего ВостокаВступят ли США в войну на Ближнем Востоке – экспертУдар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз
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израиль, сирия, обострение ситуации в израиле, происшествия, в мире, новости
Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения

Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии выведены из строя после ракетного удара Израиля

11:06 22.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один ранен в результате ракетного удара армии Израиля по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Об этом со ссылкой на министерство обороны Сирии пишет РИА Новости.
"Около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря - побережья Латакии и со стороны Голанских высот. Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В результате один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения. Повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя", - отмечается в заявлении.
Кроме того, по данным агентства Рейтер, за ночь после авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 50 палестинцев.

Эскалация израильско-палестинского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, выпустив свыше 3 тысяч ракет. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы, уничтожали и брали в плен израильских солдат и офицеров.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", в стране объявили военное положение. Бойцы начали зачистку населенных пунктов от боевиков. Израильская армия стала наносить удары по сектору Газа, заявив, что уничтожает объекты ХАМАС, в числе которых штаб-квартира разведки движения.
8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент США Джо Байден заявил, что CША "поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Штаты направляют в Восточное Средиземноморье свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд", в состав которой включены ракетный крейсер "Нормандия" и ракетные эсминцы: "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: "Ни электричества, ни продовольствия, ни газа – все закрыто", – заявил Галант. Он также сказал, что Израиль борется с "людьми-животными" и "действует соответствующе".
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Удар по госпиталю в секторе Газа российский лидер назвал трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
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