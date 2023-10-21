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Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
Полного разрыва отношений между Ближним Востоком и США, о возможности которого недавно заявил глава МИД Турции, ожидать не стоит – все может ограничиться... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T08:43
2023-10-21T11:01
сша
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мнения
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Полного разрыва отношений между Ближним Востоком и США, о возможности которого недавно заявил глава МИД Турции, ожидать не стоит – все может ограничиться максимум высылкой послов арабских стран из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал представитель МИД РФ в Симферополе Евгений Школяр.На днях глава МИД Турции Хакан Фидан высказал предположение, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Ближний Восток находится на пороге полного разрыва отношений с США – моральное превосходство Вашингтона в этом регионе "невероятно подорвано". Однако Евгений Школяр полагает, что несмотря на сложную ситуацию в Палестине, каких-то серьезных изменений отношений между исламскими странами и Соединенными Штатами не произойдет."Никакого полного разрыва не будет. Единственное, чем, на мой взгляд, может закончиться нынешняя ситуация, это отзывом послов арабских стран из Вашингтона на какое-то время", – сказал дипломат в комментарии РИА Новости Крым на полях конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе.Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – экспертПо его словам, это связано с тем, что между США и Ближним Востоком "все слишком политически и экономически сложно завязано". По этой же причине эскалация палестино-израильского конфликта вряд ли перерастет в большую войну: "Иран не подключится, Турция, несмотря на недавние резкие заявления Эрдогана в адрес Израиля, тоже. Она не будет портить отношений ни с ним, ни со Штатами, ни с НАТО".Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, готовы ли США открыто вступить в конфликт на Ближнем Востоке и отправить свои войска в сектор Газа. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Организатор – Институт общественных наук и международных отношений СевГУ, кафедра "Политические науки".Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее Президент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США
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сша, мнения, палестина, обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, политика, евгений школяр
Испытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока

Представитель МИД в Крыму: отношения США и Ближнего Востока серьезно не изменятся

08:43 21.10.2023 (обновлено: 11:01 21.10.2023)
 
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSПропалестинский митинг перед Белым домом в Вашингтоне
Пропалестинский митинг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Полного разрыва отношений между Ближним Востоком и США, о возможности которого недавно заявил глава МИД Турции, ожидать не стоит – все может ограничиться максимум высылкой послов арабских стран из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал представитель МИД РФ в Симферополе Евгений Школяр.
На днях глава МИД Турции Хакан Фидан высказал предположение, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Ближний Восток находится на пороге полного разрыва отношений с США – моральное превосходство Вашингтона в этом регионе "невероятно подорвано".
Однако Евгений Школяр полагает, что несмотря на сложную ситуацию в Палестине, каких-то серьезных изменений отношений между исламскими странами и Соединенными Штатами не произойдет.
"Никакого полного разрыва не будет. Единственное, чем, на мой взгляд, может закончиться нынешняя ситуация, это отзывом послов арабских стран из Вашингтона на какое-то время", – сказал дипломат в комментарии РИА Новости Крым на полях конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе.
Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
По его словам, это связано с тем, что между США и Ближним Востоком "все слишком политически и экономически сложно завязано". По этой же причине эскалация палестино-израильского конфликта вряд ли перерастет в большую войну: "Иран не подключится, Турция, несмотря на недавние резкие заявления Эрдогана в адрес Израиля, тоже. Она не будет портить отношений ни с ним, ни со Штатами, ни с НАТО".
"На территории Турции две натовские базы очень мощные. И они недавно установили дипломатические отношения (с Израилем – ред.), обменялись послами. На шельфе у них в Средиземном море, вокруг Кипра, идет раздел территорий газодобычи: греки-киприоты, турки и израильтяне проводят там свои границы. Все сложно", – заключил дипломат.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, готовы ли США открыто вступить в конфликт на Ближнем Востоке и отправить свои войска в сектор Газа.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Организатор – Институт общественных наук и международных отношений СевГУ, кафедра "Политические науки".
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