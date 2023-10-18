https://crimea.ria.ru/20231018/mid-rf-ob-udare-po-bolnitse-gazy-izrailyu-nado-opravdyvatsya-ubeditelnee-1132168681.html

МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее

МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее - РИА Новости Крым, 18.10.2023

МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее

Удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания, а заявления Израиля в связи с произошедшим – попытка снять с себя ответственность, вместо того,... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T12:14

2023-10-18T12:14

2023-10-18T12:28

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сектор газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания, а заявления Израиля в связи с произошедшим – попытка снять с себя ответственность, вместо того, чтобы предоставить спутниковые снимки, доказывающие непричастность. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесен ракетный удар, в результате которого, по данным Минздрава Газы, погибли более 500 человек, большинство из которых – женщины и дети. По информации МИД Палестины, удар нанесли израильские самолеты. Телеканал Al-Jazeera сообщил, что он был самым смертоносным для мирных жителей Палестины за всю историю 75-летнего конфликта. В армии Израиля удар объяснили попаданием ракеты, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". "Я прочитала все заявления, которые были сделаны министерствами иностранных дел региона. Они однозначно осуждают не только сам удар, но и называют виновным Израиль. Я прочитала все западные заявления, которые были сделаны с упором только на осуждение самого удара по больнице, как будто удар сам себя наносил. Очень напоминает ситуацию с Хиросимой и Нагасаки. Концепция последних лет заключалась в том, что бомбы падали сами", – прокомментировала реакцию в мире Захарова. При этом случившееся безусловно является преступлением и у него есть исполнитель, отметила представитель российского МИД.Она подчеркнула, что в МИД России безусловно квалифицируют произошедшее "как преступление и акт расчеловечивания".Захарова отметила, что из ближневосточного региона ежедневно приходят все более чудовищные новости, и ситуация уже "вышла далеко за рамки региона". При этом сама собой она не складывается – "все это режиссируется из Вашингтона и Лондона"."Ситуация не то что не повернулась в сторону деэскалации за эту неделю, а набирает чудовищные обороты. Поставка вооружений приведет только к обострению насилия, которое будет иметь уже безвозвратные последствия. Ни одного призыва к миру, ни одного призыва к успокоению ситуации мы не видим от тех, кто гарантировал безопасность этому региону, в первую очередь США", – заявила Захарова.18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал весь мир остановить "беспрецедентное злодеяние", заявив, что удар по больнице в Газе – "это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей"."Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", – написал турецкий лидер в соцсети Х.После таких обвинений Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян как можно скорее покинуть Турцию.Читайте также на РИА Новости Крым: Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана

https://crimea.ria.ru/20231013/za-konfliktom-na-blizhnem-vostoke-mayachit-ten-mirovoy-voyny--ekspert-1132081957.html

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, политика, россия, в мире, новости