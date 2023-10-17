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Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
Более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, сообщил во вторник вечером телеканал Al-Jazeera со ссылкой на РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T23:21
2023-10-17T23:21
в мире
происшествия
израиль
обострение ситуации в израиле
новости
больница
сектор газа
палестина
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, сообщил во вторник вечером телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава.Удар по больницеПо данным палестинского Минздрава, большинство погибших - женщины и дети.Сообщается, что в МИД Палестины назвали удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности. Президент государства Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на массовое убийство гражданского населения.Позиция ИзраиляВ свою очередь, израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля якобы показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.Позже ЦАХАЛ возложил ответственность за трагедию на организацию "Исламский джихад"."Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", - сказано в официальном Telegram-канале Армии Израиля. Реакция в миреУдар по больнице резко осудила Анкара. В турецком МИД убеждены, что нападение на мирных жителей неизбежно получит ответ "в рамках международного права и по суду совести". Президент Турции Эрдоган назвал атаку лишенной человеческих ценностей.К этому времени реакция последовала из Канады. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа ужасающими и абсолютно неприемлемыми, и призвал соблюдать нормы международного права.Всемирная организация здравоохранения также осуждает нападение на больницу в секторе Газа, и призывает к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений, написал на своей странице в соцсети X генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице в секторе Газа заявила, что не обладает достаточными данными, их прокомментировать урад. При этом, по ее словам, Минобороны США призывае Израиль соблюдать "законы войны".Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи ударом по больнице в Газе.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войныПутин призвал к срочным переговорам Израиля и ПалестиныИзраиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта
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Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно

Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа: реакция мира

23:21 17.10.2023
 
© MAHMUD HAMS / AFPОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
© MAHMUD HAMS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, сообщил во вторник вечером телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава.

Удар по больнице

"Более 500 жертв при обстреле больницы Аль-Ахли Аль-Маадани, - цитирует телевизионное заявление представителя здравоохранения РИА Новости.
По данным палестинского Минздрава, большинство погибших - женщины и дети.
Сообщается, что в МИД Палестины назвали удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности. Президент государства Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на массовое убийство гражданского населения.

Позиция Израиля

В свою очередь, израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля якобы показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
Позже ЦАХАЛ возложил ответственность за трагедию на организацию "Исламский джихад".
"Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", - сказано в официальном Telegram-канале Армии Израиля.

Реакция в мире

Удар по больнице резко осудила Анкара. В турецком МИД убеждены, что нападение на мирных жителей неизбежно получит ответ "в рамках международного права и по суду совести". Президент Турции Эрдоган назвал атаку лишенной человеческих ценностей.
"Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", - написал Эрдоган в соцсети Х.
К этому времени реакция последовала из Канады. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал сообщения о бомбардировке больницы в секторе Газа ужасающими и абсолютно неприемлемыми, и призвал соблюдать нормы международного права.
Всемирная организация здравоохранения также осуждает нападение на больницу в секторе Газа, и призывает к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений, написал на своей странице в соцсети X генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице в секторе Газа заявила, что не обладает достаточными данными, их прокомментировать урад. При этом, по ее словам, Минобороны США призывае Израиль соблюдать "законы войны".
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи ударом по больнице в Газе.
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В миреПроисшествияИзраильОбострение ситуации в ИзраилеНовостиБольницаСектор ГазаПалестинаООНТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияКанадаДжастин Трюдо
 
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