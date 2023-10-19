https://crimea.ria.ru/20231019/vstupyat-li-ssha-v-voynu-na-blizhnem-vostoke--ekspert-1132204601.html

Вступят ли США в войну на Ближнем Востоке – эксперт

Вступят ли США в войну на Ближнем Востоке – эксперт - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Вступят ли США в войну на Ближнем Востоке – эксперт

Открытое вступление США в конфликт на Ближнем Востоке чревато для них серьезными проблемами, поэтому американцы вряд ли отправят свои войска в сектор Газа... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T18:41

2023-10-19T18:41

2023-10-19T17:22

радио "спутник в крыму"

сша

ближний восток

сектор газа

израиль

обострение ситуации в израиле

политика

мнения

игорь шатров

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Открытое вступление США в конфликт на Ближнем Востоке чревато для них серьезными проблемами, поэтому американцы вряд ли отправят свои войска в сектор Газа. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Шатров отметил, что после ударов по больнице "Аль-Ахли" весь арабский мир выступил на стороне Палестины и сектора Газа. И президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив продемонстрировал понимание того, что мировое сообщество сейчас сложилось не в пользу Израиля, и что Вашингтону придется приложить немало усилий, чтобы поправить репутацию своих ближневосточных союзников."Если даже Байден это понимает, то ни о каких американских морских пехотинцах и авиации в Газе речи идти не может", - убежден политолог.Арабский мир не хочет серьезно ссориться с СШАС другой стороны, считает аналитик, страны арабского мира также не хотят втягиваться в конфликт. Об этом свидетельствует в том числе нежелание Иордании и Египта принимать беженцев из Газы. По мнению Шатрова, власти этих стран хотя и принимают ХАМАС, но не хотят "переносить нестабильность на свои территории".По словам специалиста, арабские страны не хотят серьезно ссориться с США, несмотря на то, что Вашингтон "ежедневно делает все, чтобы вконец испортить с ними отношения".Эскалация арабо-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад"*.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.*террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20231018/putin-udar-po-gospitalyu-v-gaze--gumanitarnaya-katastrofa-1132170144.html

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сектор газа

израиль

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сша, ближний восток, сектор газа, израиль, обострение ситуации в израиле, политика, мнения, игорь шатров, новости крыма