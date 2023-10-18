https://crimea.ria.ru/20231018/blizhniy-vostok-na-poroge-razryva-otnosheniy-s-ssha--mid-turtsii-1132179297.html
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:25
турция
сша
политика
в мире
анкара
обострение ситуации в израиле
хакан фидан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_d9f5771d9761cae0acb7abe715654b8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.Что касается отправки американских военных кораблей к побережью Израиля, то это, как заявлялось, должно стать сдерживающим фактором, "если в войну вступит другая сторона, а не ХАМАС". При этом, по словам Фидана, в сложившейся ситуации у США могут быть и тактические, и стратегические цели."Посмотрим, в какой степени Америка это сделает, – сказал Фидан, – Пока они поддерживают Израиль всякими боеприпасами и так далее".Турецкий дипломат подчеркнул, что "моральное превосходство США в регионе невероятно подорвано."И, возможно, мы находимся на пороге перманентного разрыва", – заключил он.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в Газе последним примером "израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей" и призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
турция
сша
анкара
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110399/41/1103994120_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_dccabe5594f8f0a4833364a098540aa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, политика, в мире, анкара, обострение ситуации в израиле, хакан фидан
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
Фидан: Ближний Восток может разрывать отношения со США из-за конфликта Израиля и Палестины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.
По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.
"Сейчас, когда мы смотрим на отношение Запада… в то время как в других местах вводят санкции в отношении кого-либо, когда они (США – ред.) против этого, когда Израиль что-то делает – ничего не происходит. Они продолжают направлять корабль Израиля в его нынешнем направлении", – заявил Фидан.
Что касается отправки американских военных кораблей к побережью Израиля, то это, как заявлялось, должно стать сдерживающим фактором, "если в войну вступит другая сторона, а не ХАМАС". При этом, по словам Фидана, в сложившейся ситуации у США могут быть и тактические, и стратегические цели.
"Посмотрим, в какой степени Америка это сделает, – сказал Фидан, – Пока они поддерживают Израиль всякими боеприпасами и так далее".
Турецкий дипломат подчеркнул, что "моральное превосходство США в регионе невероятно подорвано.
"И, возможно, мы находимся на пороге перманентного разрыва", – заключил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в Газе последним примером "израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей" и призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".
Читайте также на РИА Новости Крым: