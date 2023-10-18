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Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции

Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции

Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T18:25

2023-10-18T18:25

2023-10-18T18:25

турция

сша

политика

в мире

анкара

обострение ситуации в израиле

хакан фидан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.Что касается отправки американских военных кораблей к побережью Израиля, то это, как заявлялось, должно стать сдерживающим фактором, "если в войну вступит другая сторона, а не ХАМАС". При этом, по словам Фидана, в сложившейся ситуации у США могут быть и тактические, и стратегические цели."Посмотрим, в какой степени Америка это сделает, – сказал Фидан, – Пока они поддерживают Израиль всякими боеприпасами и так далее".Турецкий дипломат подчеркнул, что "моральное превосходство США в регионе невероятно подорвано."И, возможно, мы находимся на пороге перманентного разрыва", – заключил он.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в Газе последним примером "израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей" и призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

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сша

анкара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сша, политика, в мире, анкара, обострение ситуации в израиле, хакан фидан