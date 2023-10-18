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Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции
Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:25
турция
сша
политика
в мире
анкара
обострение ситуации в израиле
хакан фидан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.Что касается отправки американских военных кораблей к побережью Израиля, то это, как заявлялось, должно стать сдерживающим фактором, "если в войну вступит другая сторона, а не ХАМАС". При этом, по словам Фидана, в сложившейся ситуации у США могут быть и тактические, и стратегические цели."Посмотрим, в какой степени Америка это сделает, – сказал Фидан, – Пока они поддерживают Израиль всякими боеприпасами и так далее".Турецкий дипломат подчеркнул, что "моральное превосходство США в регионе невероятно подорвано."И, возможно, мы находимся на пороге перманентного разрыва", – заключил он.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в Газе последним примером "израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей" и призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа МИД РФ об ударе по больнице Газы: Израилю надо оправдываться убедительнее Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
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турция, сша, политика, в мире, анкара, обострение ситуации в израиле, хакан фидан
Ближний Восток на пороге разрыва отношений с США – МИД Турции

Фидан: Ближний Восток может разрывать отношения со США из-за конфликта Израиля и Палестины

18:25 18.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Ближний Восток и США, похоже, находятся на пороге полного разрыва отношений, моральное превосходство Вашингтона в этом регионе невероятно подорвано после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции в Анкаре. Слова дипломата приводит турецкое издание Haber.
По словам Фидана, Израиль настроен на войну и предпринимает мстительные шаги, которые могут привести к большой катастрофе и для него самого. При этом США поддерживают его.

"Сейчас, когда мы смотрим на отношение Запада… в то время как в других местах вводят санкции в отношении кого-либо, когда они (США – ред.) против этого, когда Израиль что-то делает – ничего не происходит. Они продолжают направлять корабль Израиля в его нынешнем направлении", – заявил Фидан.

Что касается отправки американских военных кораблей к побережью Израиля, то это, как заявлялось, должно стать сдерживающим фактором, "если в войну вступит другая сторона, а не ХАМАС". При этом, по словам Фидана, в сложившейся ситуации у США могут быть и тактические, и стратегические цели.
"Посмотрим, в какой степени Америка это сделает, – сказал Фидан, – Пока они поддерживают Израиль всякими боеприпасами и так далее".
Турецкий дипломат подчеркнул, что "моральное превосходство США в регионе невероятно подорвано.
"И, возможно, мы находимся на пороге перманентного разрыва", – заключил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице в Газе последним примером "израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей" и призвал "все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе".
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ТурцияСШАПолитикаВ миреАнкараОбострение ситуации в ИзраилеХакан Фидан
 
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