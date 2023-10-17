https://crimea.ria.ru/20231017/gosduma-otzyvaet-ratifikatsiyu-dogovora-o-zaprete-yadernykh-ispytaniy-1132133191.html

Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T08:46

2023-10-17T08:46

2023-10-17T08:46

государственная дума рф

вячеслав володин

ядерное оружие

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

россия

сша

политика

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3c921fc4b31bd72f7648a16712a7939.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября", - уточнил он в своем Telegram-канале.Ранее Володин объяснял, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний соответствует национальным интересам российского государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.По словам политика, российская сторона на протяжении 23 лет ждала, что США ратифицируют этот договор. Однако Вашингтон, "преследуя политику двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности, не сделал этого".Также он обозначил, что необходимо наладить диалог на принципах взаимного уважения, без двойных стандартов и вмешательства в дела суверенных стран."Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", - заверил председатель Госдумы РФ.Как подчеркнул ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, отзыв ратификации отнюдь не подрывает конструктивного подхода Москвы к ДВЗЯИ и не означает намерение РФ возобновить ядерные испытания. "Наша страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный Указом президента Российской Федерации еще в 1992 году", - сказал он в интервью ТАСС.На пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД ЛитвыКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, ядерное оружие, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), россия, сша, политика, безопасность, новости