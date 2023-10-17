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Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T08:46
2023-10-17T08:46
государственная дума рф
вячеслав володин
ядерное оружие
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
россия
сша
политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября", - уточнил он в своем Telegram-канале.Ранее Володин объяснял, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний соответствует национальным интересам российского государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.По словам политика, российская сторона на протяжении 23 лет ждала, что США ратифицируют этот договор. Однако Вашингтон, "преследуя политику двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности, не сделал этого".Также он обозначил, что необходимо наладить диалог на принципах взаимного уважения, без двойных стандартов и вмешательства в дела суверенных стран."Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", - заверил председатель Госдумы РФ.Как подчеркнул ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, отзыв ратификации отнюдь не подрывает конструктивного подхода Москвы к ДВЗЯИ и не означает намерение РФ возобновить ядерные испытания. "Наша страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный Указом президента Российской Федерации еще в 1992 году", - сказал он в интервью ТАСС.На пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД ЛитвыКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
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государственная дума рф, вячеслав володин, ядерное оружие, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), россия, сша, политика, безопасность, новости
Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

В Госдуме начинают процедуру отзыва ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

08:46 17.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Первое чтение законопроекта состоится сегодня, 17 октября", - уточнил он в своем Telegram-канале.
Ранее Володин объяснял, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний соответствует национальным интересам российского государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
По словам политика, российская сторона на протяжении 23 лет ждала, что США ратифицируют этот договор. Однако Вашингтон, "преследуя политику двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности, не сделал этого".
"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит", - написал Володин.
Также он обозначил, что необходимо наладить диалог на принципах взаимного уважения, без двойных стандартов и вмешательства в дела суверенных стран.
"Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", - заверил председатель Госдумы РФ.
Как подчеркнул ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, отзыв ратификации отнюдь не подрывает конструктивного подхода Москвы к ДВЗЯИ и не означает намерение РФ возобновить ядерные испытания.
"Наша страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный Указом президента Российской Федерации еще в 1992 году", - сказал он в интервью ТАСС.
На пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.
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Государственная Дума РФВячеслав ВолодинЯдерное оружиеДоговор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАПолитикаБезопасностьНовости
 
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