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Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T18:59
2023-10-05T18:59
2023-10-05T19:14
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владимир путин (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Вторая причина применения этого оружия - это угроза существованию российского государства, если против РФ применяются даже обычные вооружения, напомнил Путин. Однако угрозы российской государственности, по его мнению, тоже нет. Учитывая все эти факты, президент считает, что понижение порога в ядерной доктрине России не требуется."Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то бы угрожало существованию российской государственности. Думаю, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. И потенциальный противник знает о наших возможностях", - убежден российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы
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россия, владимир путин (политик), безопасность, ядерное оружие, политика, новости, общество
Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
Путин: понижения порога в ядерной доктрине России не требуется
18:59 05.10.2023 (обновлено: 19:14 05.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым
. Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай
".
"В Российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны РФ ядерного оружия. Первое - это применение в отношении нас. На практике это означает следующее: ракеты стартовали, наша система их обнаружила, зафиксировала, дала знать, что целью является территория РФ. Все это происходит в секунды. И, уже зная информацию о том, что по России наносится удар, мы отвечаем на эту агрессию. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет - откуда бы они не летели - в ответ на встречном ударе в воздухе появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях", - сказал президент.
Вторая причина применения этого оружия - это угроза существованию российского государства, если против РФ применяются даже обычные вооружения, напомнил Путин. Однако угрозы российской государственности, по его мнению, тоже нет. Учитывая все эти факты, президент считает, что понижение порога в ядерной доктрине России не требуется.
"Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то бы угрожало существованию российской государственности. Думаю, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. И потенциальный противник знает о наших возможностях", - убежден российский лидер.
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