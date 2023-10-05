https://crimea.ria.ru/20231005/putin-nazval-usloviya-dlya-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-1131882794.html

Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия

Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия

Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T18:59

2023-10-05T18:59

2023-10-05T19:14

россия

владимир путин (политик)

безопасность

ядерное оружие

политика

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны, отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Вторая причина применения этого оружия - это угроза существованию российского государства, если против РФ применяются даже обычные вооружения, напомнил Путин. Однако угрозы российской государственности, по его мнению, тоже нет. Учитывая все эти факты, президент считает, что понижение порога в ядерной доктрине России не требуется."Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня что-то бы угрожало существованию российской государственности. Думаю, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. И потенциальный противник знает о наших возможностях", - убежден российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы

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2023

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россия, владимир путин (политик), безопасность, ядерное оружие, политика, новости, общество