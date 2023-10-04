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"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы
"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы - РИА Новости Крым, 04.10.2023
"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы
Призыв главы МИД Литвы распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" над Украиной является не чем иным, как сотрясанием воздуха, и будет иметь последствия в РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:50
2023-10-04T10:50
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Призыв главы МИД Литвы распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" над Украиной является не чем иным, как сотрясанием воздуха, и будет иметь последствия в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности, призвал распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину", а также на "оставленные в серой зоне страны на границах Альянса".По словам Захаровой, когда той или иной страной делается официальное заявление, оно фиксируется во многих точках мира, и подобные высказывания вызовут массу вопросов.Она подчеркнула, что в мире существует "целый сонм международных правовых документов, который определяет наличие или отсутствие ядерного статуса". Эта структура как "кристаллическая международно-правовая решетка, которая обрамляет очень сложную тему", отметила дипломат, и там "нигде не написано, что власти Литвы имеют какие-то полномочия по этому вопросу"."Если это все объясняется вопросами безопасности, то, я вас уверяю, многие страны найдут намного более серьезные, реальные аргументы, связанные с их собственной безопасностью", – заключила представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), литва, политика, нато, украина, новости, мнения
"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы

Захарова: предложение Литвы о "ядерном зонтике" НАТО над Украиной – сотрясание воздуха

10:50 04.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Призыв главы МИД Литвы распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" над Украиной является не чем иным, как сотрясанием воздуха, и будет иметь последствия в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности, призвал распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину", а также на "оставленные в серой зоне страны на границах Альянса".
По словам Захаровой, когда той или иной страной делается официальное заявление, оно фиксируется во многих точках мира, и подобные высказывания вызовут массу вопросов.
"Многие, например, где-нибудь в районе Корейского полуострова или на Ближнем Востоке зададут себе вопрос: а чем они хуже? Почему кто-то может и должен обладать ядерным оружием вот так, просто потому что кто-то в МИД Литвы об этом сказал, а в других частях света не может", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в мире существует "целый сонм международных правовых документов, который определяет наличие или отсутствие ядерного статуса". Эта структура как "кристаллическая международно-правовая решетка, которая обрамляет очень сложную тему", отметила дипломат, и там "нигде не написано, что власти Литвы имеют какие-то полномочия по этому вопросу".
"Это страна, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно", – заявила Захарова.
"Если это все объясняется вопросами безопасности, то, я вас уверяю, многие страны найдут намного более серьезные, реальные аргументы, связанные с их собственной безопасностью", – заключила представитель российского МИД.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЛитваПолитикаНАТОУкраинаНовостиМнения
 
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