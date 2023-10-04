https://crimea.ria.ru/20231004/yadernyy-zontik-nato-nad-ukrainoy-zakharova-otsenila-prizyv-mid-litvy-1131835683.html

"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы

"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы - РИА Новости Крым, 04.10.2023

"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы

Призыв главы МИД Литвы распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" над Украиной является не чем иным, как сотрясанием воздуха, и будет иметь последствия в РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:50

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

литва

политика

нато

украина

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131518855_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_8747f74bf407ef040f8f883f7f49fa95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Призыв главы МИД Литвы распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" над Украиной является не чем иным, как сотрясанием воздуха, и будет иметь последствия в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на Варшавском форуме безопасности, призвал распространить 5-ю статью НАТО и "ядерный зонтик" на Украину", а также на "оставленные в серой зоне страны на границах Альянса".По словам Захаровой, когда той или иной страной делается официальное заявление, оно фиксируется во многих точках мира, и подобные высказывания вызовут массу вопросов.Она подчеркнула, что в мире существует "целый сонм международных правовых документов, который определяет наличие или отсутствие ядерного статуса". Эта структура как "кристаллическая международно-правовая решетка, которая обрамляет очень сложную тему", отметила дипломат, и там "нигде не написано, что власти Литвы имеют какие-то полномочия по этому вопросу"."Если это все объясняется вопросами безопасности, то, я вас уверяю, многие страны найдут намного более серьезные, реальные аргументы, связанные с их собственной безопасностью", – заключила представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова

литва

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), литва, политика, нато, украина, новости, мнения