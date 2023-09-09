https://crimea.ria.ru/20230909/federalnomu-yadernomu-tsentru-net-ravnykh-putin-poblagodaril-uchenykh-1131271618.html

"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых

"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых - РИА Новости Крым, 09.09.2023

"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых

В военной сфере федеральному ядерному центру России нет равных, а от результатов работы ученых-ядерщиков в области фундаментальной науки и скорости внедрения в... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T08:05

2023-09-09T08:05

2023-09-09T08:05

владимир путин (политик)

россия

росатом

наука и технологии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В военной сфере федеральному ядерному центру России нет равных, а от результатов работы ученых-ядерщиков в области фундаментальной науки и скорости внедрения в реальную жизнь достижений зависит будущее России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.Путин подчеркнул, что от результатов работы ученых-ядерщиков в области фундаментальной науки и от скорости внедрения в реальную жизнь их достижений "будет, безусловно, зависеть будущее страны". При этом он отметил, что очень важным при высоких достижениях в этой области науки является "сохранять душу России – многонациональной, многоконфессиональной", поддерживать традиционные ценности. "Сочетание всех этих элементов дадут мощный эффект, поможет стране двигаться вперед", – заключил президент. Выступая в марте 2018 года с посланием Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. В том числе: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая жидкостная межконтинентальная ракета "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводный беспилотный аппарат "Посейдон", оснащенный ядерной энергоустановкой, носитель ядерных беспилотников. Позже стало известно, что в создании этого вооружения наряду с другими российскими научными и конструкторскими центрами участвовал Саровский ядерный центр. Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (расположен в ЗАТО Саров) – федеральное государственное унитарное предприятие Госкорпорации по атомной энергии "Росатом". Является крупнейшим в РФ научно-исследовательским институтом, решающим сложнейшие задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанное в 1946 году предприятие внесло фундаментальный вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в Советском Союзе, ликвидировав атомную монополию США. Ученые института разработали первую отечественную атомную и водородную бомбы, позволив прийти к мировому ядерному равновесию в годы "холодной войны" и удержать мир от глобальных военных конфликтов.

https://crimea.ria.ru/20230906/student-kfu-nauchil-neyroset-ponimat-zhesty-1131211285.html

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владимир путин (политик), россия, росатом, наука и технологии, новости