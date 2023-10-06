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В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T08:47

2023-10-06T08:47

2023-10-06T08:47

вячеслав володин

владимир путин (политик)

государственная дума рф

сша

россия

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это будет зеркальным ответом США.Также Володин напомнил, что на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности России и ее граждан.По его словам, то, что Владимир Путин рассказал об успешном испытании "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сарматом" является очень важным для обеспечения безопасности Российской Федерации.Накануне на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД ЛитвыЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательств

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вячеслав володин, владимир путин (политик), государственная дума рф, сша, россия, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости