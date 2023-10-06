Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231006/v-gosdume-obsudyat-otzyv-ratifikatsii-dogovora-o-zaprete-yadernykh-ispytaniy-1131891226.html
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T08:47
2023-10-06T08:47
вячеслав володин
владимир путин (политик)
государственная дума рф
сша
россия
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9e42a3745060091dcb12e8e3b56b01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это будет зеркальным ответом США.Также Володин напомнил, что на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности России и ее граждан.По его словам, то, что Владимир Путин рассказал об успешном испытании "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сарматом" является очень важным для обеспечения безопасности Российской Федерации.Накануне на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД ЛитвыЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательств
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516ee2c8692b416cfc6f52c432ea6787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, владимир путин (политик), государственная дума рф, сша, россия, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

В Госдуме рассмотрят вопрос об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

08:47 06.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это будет зеркальным ответом США.
"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал он.
Также Володин напомнил, что на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности России и ее граждан.
"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - считает Володин.
По его словам, то, что Владимир Путин рассказал об успешном испытании "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сарматом" является очень важным для обеспечения безопасности Российской Федерации.
Накануне на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД Литвы
Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств
 
Вячеслав ВолодинВладимир Путин (политик)Государственная Дума РФСШАРоссияЯдерное оружиеИспытание ядерного оружияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы
08:47В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
08:15На Кубань надвигаются шквал, дожди и смерчи – МЧС
08:13В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы
08:07В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
07:45Почему подорожали полисы ОСАГО
07:12Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
07:01Крымский мост: обстановка на утро пятницы
06:58Рейд в Севастополе открыт
06:56В реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины
06:34Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
06:29В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят
06:03Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
00:01Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
23:27Главные новости Крыма: 5 октября
23:15Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
22:51Главные события и заявления дня: 5 октября
22:39Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
22:29Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
Лента новостейМолния