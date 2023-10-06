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В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T08:47
2023-10-06T08:47
2023-10-06T08:47
вячеслав володин
владимир путин (политик)
государственная дума рф
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ядерное оружие
испытание ядерного оружия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это будет зеркальным ответом США.Также Володин напомнил, что на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности России и ее граждан.По его словам, то, что Владимир Путин рассказал об успешном испытании "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сарматом" является очень важным для обеспечения безопасности Российской Федерации.Накануне на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях"Ядерный зонтик НАТО над Украиной": Захарова оценила призыв МИД ЛитвыЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательств
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вячеслав володин, владимир путин (политик), государственная дума рф, сша, россия, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости
В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
В Госдуме рассмотрят вопрос об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. На ближайшем заседании в Госдуме РФ депутаты обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это будет зеркальным ответом США.
"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал он.
Также Володин напомнил, что на заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин поднял важный вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот вопрос касается безопасности России и ее граждан.
"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - считает Володин.
По его словам, то, что Владимир Путин рассказал об успешном испытании "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и завершении работы над сверхтяжелой ракетой "Сарматом" является очень важным для обеспечения безопасности Российской Федерации.
Накануне на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что ответ России на возможный ядерный удар
по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны.
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