https://crimea.ria.ru/20231018/putin-udar-po-gospitalyu-v-gaze--gumanitarnaya-katastrofa-1132170144.html

Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа

Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа

Удар по госпиталю в секторе Газа является трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T13:01

2023-10-18T13:01

2023-10-18T13:29

владимир путин (политик)

сектор газа

израиль

обострение ситуации в израиле

палестина

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Удар по госпиталю в секторе Газа является трагедией и катастрофой, которая должна послужить сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо заканчивать как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер добавил, что по результатам телефонных разговоров с лидерами ближневосточных государств у него сложилось впечатление, что никто не хочет продолжения и развития палестино-израильского конфликта. "На мой взгляд, основные игроки, кто-то по определению не хочет, кто-то опасается, но вот готовности, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, что таких практически нет. И это очень важно", - отметил он.Удар по больнице в секторе ГазаНакануне более 500 человек погибли при ракетном ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. В МИД Палестины обвинили Израиль и назвали этот удар военным преступлением и преступлением против человечности. Президент государства Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. В свою очередь, израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля якобы показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позже ЦАХАЛ возложил ответственность за трагедию на палестинскую организацию "Исламский джихад"*.Всемирная организация здравоохранения и ряд государств резко осудили нападение на больницу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания, а заявления Израиля в связи с произошедшим – попытка снять с себя ответственность, вместо того, чтобы предоставить спутниковые снимки, доказывающие свою непричастность.Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи ударом по больнице в Газе.В комментарии РИА Новости Крым эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что Израиль может отказаться от начала анонсированной ранее сухопутной операции на фоне массовых общественных протестов в разных странах.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огняКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войныПутин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины

сектор газа

израиль

палестина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сектор газа, израиль, обострение ситуации в израиле, палестина, политика, новости