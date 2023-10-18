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Удар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз

Удар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Удар по больнице в Газе: что будет дальше - неожиданный прогноз

Удар по больнице в Газе привел к волнам общественных протестов в разных странах, и это может заставить Израиль отказаться от начала анонсированной ранее... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T12:47

2023-10-18T12:47

2023-10-18T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Удар по больнице в Газе привел к волнам общественных протестов в разных странах, и это может заставить Израиль отказаться от начала анонсированной ранее сухопутной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин."Сейчас это еще один из чрезвычайно важных моментов, которые заставят Израиль подумать и, возможно, не начинать сухопутную операцию", - считает Кошкин.Политолог констатирует: заявления Армии Израиля о ее непричастности к удару и обвинения в адрес ХАМАС уже активно распространились, и информация подобного рода будет тиражироваться дальше, чтобы сформировать в массовом сознании образ невиновного Израиля.При этом, по его мнению, длительное противостояние между Палестиной и Израилем может быть окончательно закрыто только одним путем - созданием Палестинского государства."По другому разрешить вопрос нельзя. Госсекретарь США Энтони Блинкен заикнулся о том, что надо создавать Палестинское государство. Но то, что было им объявлено - это не значит, что оно воплотится в жизнь. Пока этот путь не использовали ни разу, и такой ближайшей перспективы не видно", - заключает Кошкин.Накануне более 500 человек погибли при ракетном ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. В МИД Палестины обвинили Израиль и назвали этот удар военным преступлением и преступлением против человечности. Президент государства Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а также отказался от участия в четырехстороннем саммите в Иордании. В свою очередь, израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование Армии Израиля якобы показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позже ЦАХАЛ возложил ответственность за трагедию на палестинскую организацию "Исламский джихад"*. Всемирная организация здравоохранения и ряд государств резко осудили нападение на больницу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания, а заявления Израиля в связи с произошедшим – попытка снять с себя ответственность, вместо того, чтобы предоставить спутниковые снимки, доказывающие свою непричастность.Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН на 18 октября в связи ударом по больнице в Газе. *террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огняКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войныПутин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, андрей кошкин, мнения, в мире, политика, палестина