https://crimea.ria.ru/20231017/v-khamas-gotovy-otpustit-grazhdanskikh-zalozhnikov-v-sluchae-prekrascheniya-ognya-1132160235.html

В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня

В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что группировка готова отпустить всех гражданских... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T23:32

2023-10-17T23:32

2023-10-17T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости рым. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что группировка готова отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня.Марзук также отметил, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. "Без прекращения огня мы не можем этого сделать", - сказал он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://crimea.ria.ru/20231017/udar-po-bolnitse-v-gaze-bolee-pyatisot-pogibshikh---chto-esche-izvestno-1132159814.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, в мире, происшествия, палестина