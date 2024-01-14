https://crimea.ria.ru/20240114/podkhodyaschiy-moment-v-belom-dome-sdelali-zayavlenie-o-konflikte-v-gaze-1134195165.html

Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе

Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе

США ведут активные обсуждения с правительством Израиля о переходе к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа, но не призывают к прекращению борьбы РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T20:45

2024-01-14T20:45

2024-01-14T21:16

джон кирби

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обострение ситуации в израиле

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новости

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. США ведут активные обсуждения с правительством Израиля о переходе к менее интенсивной фазе военной операции в секторе Газа, но не призывают к прекращению борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил в воскресенье координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Кирби указал на необходимость совершить определенные предварительные шаги, которые позволят перейти к менее интенсивным боевым действиям, более прицельным ударам и сократить количество авиаударов по Газе.Как подчеркнул представитель Белого дома, американские власти в обсуждениях с Израилем не призывают власти страны полностью прекратить борьбу с ХАМАС, поскольку по-прежнему рассматривают его в качестве "реальной угрозы".Ранее интернет-портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа, включая снижение интенсивности боев, вызывает все большее разочарование у президента США Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян эвакуируют из сектора ГазаИзраиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человекПолитолог дал прогноз развития событий в Газе

сша

сектор газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон кирби, сша, сектор газа, израиль, обострение ситуации в израиле, политика, новости