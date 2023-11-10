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Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек
Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек
После удара Израиля по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа погибли 25 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора больницы "Аш-Шифа"... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T19:41
2023-11-10T19:41
обострение ситуации в израиле
израиль
сектор газа
палестина
в мире
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. После удара Израиля по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа погибли 25 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия.Четвертого ноября Израиль нанес удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Тогда жертвами стали по меньшей мере 12 человек, еще более 50 получили ранения.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://crimea.ria.ru/20231105/ssha-obespokoeny-chislom-zhertv-sredi-mirnykh-palestintsev-iz-za-atak-izrailya-1132593321.html
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РИА Новости Крым
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обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, палестина, в мире, происшествия, общество, новости
Израиль снова ударил по школе в Газе – погибли 25 человек

Двадцать пять человек погибли после удара Израиля по школе "Аш-Шифа" в секторе Газа

19:41 10.11.2023
 
© MAHMUD HAMS / AFPОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
© MAHMUD HAMS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. После удара Израиля по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа погибли 25 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия.
"К нам поступили 25 погибших после обстрела больницы "Аль-Бурак", - сказал он.
Четвертого ноября Израиль нанес удар по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа. Тогда жертвами стали по меньшей мере 12 человек, еще более 50 получили ранения.

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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5 ноября, 18:22
США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля
 
Обострение ситуации в ИзраилеИзраильСектор ГазаПалестинаВ миреПроисшествияОбществоНовости
 
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