Рейтинг@Mail.ru
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231212/vbit-osinovyy-kol-ekspert-zayavil-o-shanse-dlya-rf-v-svete-vyborov-v-ssha-1133495194.html
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T20:28
2023-12-12T21:55
андрей никифоров
мнения
политика
сша
россия
в мире
выборы президента сша
тайвань
китай
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/45/1117704518_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d6c043571ba76a55173e7c93faf6a8c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению политолога, коллективный Запад во главе с США на сегодняшний день "завис на определенной паузе" и пока нет стратегического решения, что им дальше делать с Украиной.Что касается выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января, политолог выразил сомнение, что ситуация вокруг острова перейдет в фазу военно-политического обострения.Выборы на Тайване и в СШАВсеобщие выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся 13 января 2024 года. В этот день жители острова выберут следующих президента и вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня (однопалатного парламента). За высший пост будут бороться три кандидата: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поддерживающей идею независимости Тайваня от Китая, а также Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ от "Партии народа".По оценкам экспертов, победа ДПП может привести к укреплению отношений с США и ухудшению отношений с Китаем. Хоу Юи придерживается компромиссно-нейтральной позиции. Он не поддерживает воссоединение острова с КНР, но выступает за диалог с Пекином.Кэ Вэньчжэ и "Партия народа" позиционируют себя в качестве альтернативной силы, но также не поддерживают возвращение Тайваня под юрисдикцию Китая.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными на данный момент кандидатами считаются действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.При этом в непосредственном противостоянии, по мнению многих американских политологов, шансов победить Байдена больше у Десантиса, нежели у Трампа.
https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html
сша
россия
тайвань
китай
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/45/1117704518_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6497f80bc84753bef357a2f76c8095e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей никифоров, мнения, политика, сша, россия, в мире, выборы президента сша, тайвань, китай, украина
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США

Выборы в США увеличивают для России возможности добиться стратегического успеха в зоне СВО

20:28 12.12.2023 (обновлено: 21:55 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

"Американцы бросают свои проекты вне страны и начинают заниматься выборами, подчиняя этой деятельности все остальное. Как раз в этом промежутке у нас появляется хороший шанс, пока они отвлечены, забить стратегический "колышек". Возможно, "колышек" будет и осиновый, и вбить его удастся в нужное место", – сказал эксперт.

По мнению политолога, коллективный Запад во главе с США на сегодняшний день "завис на определенной паузе" и пока нет стратегического решения, что им дальше делать с Украиной.

"С одной стороны, идут аналитические публикации, которые открывают дорогу к тому, чтобы все это потихонечку "слить". С другой стороны, звучат заверения в том, что Запад полон решимости продолжать поддержку Украины. Это связано, по всей видимости, с тем, что дальнейших стратегических ходов у Запада нет, а ситуация, когда им нужно быстро уносить оттуда ноги, пока не возникла", – отметил Никифоров.

Что касается выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января, политолог выразил сомнение, что ситуация вокруг острова перейдет в фазу военно-политического обострения.

"Обострения можно было бы ожидать, если бы более решительно был настроен Китай. Китайцев понять можно. Они, как и многие другие политические режимы, находятся в иллюзии, что если все относительно спокойно, то надо сохранить этот курс во что бы то ни стало", – пояснил Никифоров.

Выборы на Тайване и в США

Всеобщие выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся 13 января 2024 года. В этот день жители острова выберут следующих президента и вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня (однопалатного парламента). За высший пост будут бороться три кандидата: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поддерживающей идею независимости Тайваня от Китая, а также Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ от "Партии народа".
По оценкам экспертов, победа ДПП может привести к укреплению отношений с США и ухудшению отношений с Китаем. Хоу Юи придерживается компромиссно-нейтральной позиции. Он не поддерживает воссоединение острова с КНР, но выступает за диалог с Пекином.
Кэ Вэньчжэ и "Партия народа" позиционируют себя в качестве альтернативной силы, но также не поддерживают возвращение Тайваня под юрисдикцию Китая.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными на данный момент кандидатами считаются действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.
Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.
При этом в непосредственном противостоянии, по мнению многих американских политологов, шансов победить Байдена больше у Десантиса, нежели у Трампа.
ВСУ
20:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
 
Андрей НикифоровМненияПолитикаСШАРоссияВ миреВыборы президента СШАТайваньКитайУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Главные новости Крыма: 12 декабря
22:36Главное за день: 12 декабря
22:16"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
21:52МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
21:29Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
21:02Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
20:46Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца
20:28Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
20:07Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
19:57ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
19:45Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма
19:17Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
19:01В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
18:43Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм
18:18Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
18:07В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
17:52Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС
17:31В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы 3:37
17:27С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова
17:10"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины
Лента новостейМолния