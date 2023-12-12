https://crimea.ria.ru/20231212/vbit-osinovyy-kol-ekspert-zayavil-o-shanse-dlya-rf-v-svete-vyborov-v-ssha-1133495194.html

Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США

Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США

С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T20:28

2023-12-12T20:28

2023-12-12T21:55

андрей никифоров

мнения

политика

сша

россия

в мире

выборы президента сша

тайвань

китай

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению политолога, коллективный Запад во главе с США на сегодняшний день "завис на определенной паузе" и пока нет стратегического решения, что им дальше делать с Украиной.Что касается выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января, политолог выразил сомнение, что ситуация вокруг острова перейдет в фазу военно-политического обострения.Выборы на Тайване и в СШАВсеобщие выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся 13 января 2024 года. В этот день жители острова выберут следующих президента и вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня (однопалатного парламента). За высший пост будут бороться три кандидата: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поддерживающей идею независимости Тайваня от Китая, а также Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ от "Партии народа".По оценкам экспертов, победа ДПП может привести к укреплению отношений с США и ухудшению отношений с Китаем. Хоу Юи придерживается компромиссно-нейтральной позиции. Он не поддерживает воссоединение острова с КНР, но выступает за диалог с Пекином.Кэ Вэньчжэ и "Партия народа" позиционируют себя в качестве альтернативной силы, но также не поддерживают возвращение Тайваня под юрисдикцию Китая.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными на данный момент кандидатами считаются действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.При этом в непосредственном противостоянии, по мнению многих американских политологов, шансов победить Байдена больше у Десантиса, нежели у Трампа.

https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html

сша

россия

тайвань

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украина

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андрей никифоров, мнения, политика, сша, россия, в мире, выборы президента сша, тайвань, китай, украина