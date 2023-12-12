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Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T20:28
2023-12-12T20:28
2023-12-12T21:55
андрей никифоров
мнения
политика
сша
россия
в мире
выборы президента сша
тайвань
китай
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению политолога, коллективный Запад во главе с США на сегодняшний день "завис на определенной паузе" и пока нет стратегического решения, что им дальше делать с Украиной.Что касается выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января, политолог выразил сомнение, что ситуация вокруг острова перейдет в фазу военно-политического обострения.Выборы на Тайване и в СШАВсеобщие выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся 13 января 2024 года. В этот день жители острова выберут следующих президента и вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня (однопалатного парламента). За высший пост будут бороться три кандидата: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поддерживающей идею независимости Тайваня от Китая, а также Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ от "Партии народа".По оценкам экспертов, победа ДПП может привести к укреплению отношений с США и ухудшению отношений с Китаем. Хоу Юи придерживается компромиссно-нейтральной позиции. Он не поддерживает воссоединение острова с КНР, но выступает за диалог с Пекином.Кэ Вэньчжэ и "Партия народа" позиционируют себя в качестве альтернативной силы, но также не поддерживают возвращение Тайваня под юрисдикцию Китая.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными на данный момент кандидатами считаются действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.При этом в непосредственном противостоянии, по мнению многих американских политологов, шансов победить Байдена больше у Десантиса, нежели у Трампа.
https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html
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андрей никифоров, мнения, политика, сша, россия, в мире, выборы президента сша, тайвань, китай, украина
Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
Выборы в США увеличивают для России возможности добиться стратегического успеха в зоне СВО
20:28 12.12.2023 (обновлено: 21:55 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. С отвлечением внимания США на внутриполитическую борьбу в рамках президентской кампании у России возрастают шансы быстрее добиться стратегического успеха в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Американцы бросают свои проекты вне страны и начинают заниматься выборами, подчиняя этой деятельности все остальное. Как раз в этом промежутке у нас появляется хороший шанс, пока они отвлечены, забить стратегический "колышек". Возможно, "колышек" будет и осиновый, и вбить его удастся в нужное место", – сказал эксперт.
По мнению политолога, коллективный Запад во главе с США на сегодняшний день "завис на определенной паузе" и пока нет стратегического решения, что им дальше делать с Украиной.
"С одной стороны, идут аналитические публикации, которые открывают дорогу к тому, чтобы все это потихонечку "слить". С другой стороны, звучат заверения в том, что Запад полон решимости продолжать поддержку Украины. Это связано, по всей видимости, с тем, что дальнейших стратегических ходов у Запада нет, а ситуация, когда им нужно быстро уносить оттуда ноги, пока не возникла", – отметил Никифоров.
Что касается выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января, политолог выразил сомнение, что ситуация вокруг острова перейдет в фазу военно-политического обострения.
"Обострения можно было бы ожидать, если бы более решительно был настроен Китай. Китайцев понять можно. Они, как и многие другие политические режимы, находятся в иллюзии, что если все относительно спокойно, то надо сохранить этот курс во что бы то ни стало", – пояснил Никифоров.
Выборы на Тайване и в США
Всеобщие выборы на Тайване, который Китай считает своей территорией, состоятся 13 января 2024 года. В этот день жители острова выберут следующих президента и вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня (однопалатного парламента). За высший пост будут бороться три кандидата: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поддерживающей идею независимости Тайваня от Китая, а также Хоу Юи от Гоминьдана и Кэ Вэньчжэ от "Партии народа".
По оценкам экспертов, победа ДПП может привести к укреплению отношений с США и ухудшению отношений с Китаем. Хоу Юи придерживается компромиссно-нейтральной позиции. Он не поддерживает воссоединение острова с КНР, но выступает за диалог с Пекином.
Кэ Вэньчжэ и "Партия народа" позиционируют себя в качестве альтернативной силы, но также не поддерживают возвращение Тайваня под юрисдикцию Китая.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными на данный момент кандидатами считаются действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур. Опросы показывают, что Трамп является фаворитом праймериз Республиканской партии. Конкуренцию ему, по мнению политологов, может составить только губернатор Флориды Рон Десантис.
Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.
При этом в непосредственном противостоянии, по мнению многих американских политологов, шансов победить Байдена больше у Десантиса, нежели у Трампа.