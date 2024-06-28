https://crimea.ria.ru/20240628/nasha-bezopasnost-na-konu-bayden-ob-svo-i-vzyatii-kieva-1138424515.html

Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева

Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева

Президент США Джо Байден во время предвыборных дебатов заявил, что после окончания спецоперации якобы начнется третья мировая война. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T06:59

2024-06-28T06:59

2024-06-28T07:30

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СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден во время предвыборных дебатов заявил, что после окончания спецоперации якобы начнется третья мировая война.В США прошли первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его политического оппонента экс-лидера Штатов Дональда Трампа.Трамп в рамках дебатов заявил, что СВО на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. А также пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. Он признал также, что Украина проигрывает.В феврале президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине.Он подчеркнул, что против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Он подчеркнул, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, она, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.российский лидр также указал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления".

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html

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