Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева
Байден опасается третьей мировой войны после окончания спецоперации на Украине
06:59 28.06.2024 (обновлено: 07:30 28.06.2024)
© AP Photo Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом
© AP Photo Gerald Herbert
СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден во время предвыборных дебатов заявил, что после окончания спецоперации якобы начнется третья мировая война.
"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - заявил Байден в ходе дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом.
В США прошли первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его политического оппонента экс-лидера Штатов Дональда Трампа.
Трамп в рамках дебатов заявил, что СВО на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. А также пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. Он признал также, что Украина проигрывает.
В феврале президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине.
Он подчеркнул, что против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Он подчеркнул, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, она, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.
российский лидр также указал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления".
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