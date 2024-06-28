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Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления
В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. О главных заявлениях... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T08:39
2024-06-28T08:43
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. О главных заявлениях американских политиков читайте в подборке РИА Новости Крым.Организатором теледебатов стал канал CNN. Впервые за всю историю США в студии, где велись дебаты, не было зрителей. Байден и Трамп стояли друг от друга на расстоянии около двух метров. За 90 минут было два перерыва. Подготовленных текстов у политиков не было, только ручка, бумага и бутылка с водой. Пока один из участников говорил, микрофон другого был выключен.Говорили об экономике и оскорбляли друг другаУчастники дебатов стартовали со спора об экономике. Байден сказал, что Трамп уходя оставил страну в хаосе и действующей власти пришлось "исправлять ситуацию". При этом Трамп заявил, что "инфляция убивает страну", а при нем американцы жили хорошо, как никогда. Он обвинил Байдена в том, что при демократии Штаты утратили престиж и уподобились "стране третьего мира"Оппоненты не жали друг другу рук, и в ходе дебатов регулярно обменивались "любезностям". Байден первым оскорбил своего оппонента, назвав Трампа "неудачником и лузером". А Трамп заявил, что он чувствует себя превосходно, и предложил Байдену пройти тест на умственные способности. Он публично назвал своего преемника Байдена "худшим президентом за всю американскую историю", выразив опасение, что, в случае его повторной победы на выборах осенью текущего года, от Штатов "ничего не останется". Трамп назвал Байдена преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как оставит офис.Говорили про Украину и мировую войнуВо время предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.Трамп также уверен, что СВО на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. А также пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом.В свою очередь действующий американский лидер заявил, что после окончания СВО может начаться третья мировая война."Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - сказал он.При этом Трамп сказал, что именно Байден втягивает США в третью мировую войну, к которой Америка "очень, очень близка".Говорили о президенте ПутинеПо итогам дебатов оба кандидата по семь раз произнесли имя президента России Владимира Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта на Украине."Нет, они не являются приемлемыми", — сказал он.Байден в ходе теледебатов назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником"."Он (Путин – ред.) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?" - сказал Байден.Про Израиль и связи с КитаемБайден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, считает Трамп. Он убежден, что действующий лидер США должен дать Израилю возможность "довести дело до конца" в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.Байден же назвал себя президентом, при котором американские солдаты не гибнут за пределами своей страны.Экс-президент США обвинил оппонента в том, что он получает деньги от китайской стороны."Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", — сказал Трамп.В свою очередь Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе изменения климата."Единственная экзистенциальная угроза человечеству - это изменение климата. А он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для этого", - сказал Байден в ходе дебатов.Демократы в паникеКогда дебаты закончились, телеканал CNN сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.При этом две трети зрителей предвыборных дебатов в стране также считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа – видеоТрамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе СШАНаша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, в мире, политика, россия, украина, новости
Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления

Главные заявления Байдена и Трампа в ходе первых предвыборных дебатов

08:39 28.06.2024 (обновлено: 08:43 28.06.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден и экс-президент Америки Дональд Трамп на предвыборных дебатах
Президент США Джо Байден и экс-президент Америки Дональд Трамп на предвыборных дебатах - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. О главных заявлениях американских политиков читайте в подборке РИА Новости Крым.
Организатором теледебатов стал канал CNN. Впервые за всю историю США в студии, где велись дебаты, не было зрителей. Байден и Трамп стояли друг от друга на расстоянии около двух метров. За 90 минут было два перерыва. Подготовленных текстов у политиков не было, только ручка, бумага и бутылка с водой. Пока один из участников говорил, микрофон другого был выключен.

Говорили об экономике и оскорбляли друг друга

Участники дебатов стартовали со спора об экономике. Байден сказал, что Трамп уходя оставил страну в хаосе и действующей власти пришлось "исправлять ситуацию". При этом Трамп заявил, что "инфляция убивает страну", а при нем американцы жили хорошо, как никогда. Он обвинил Байдена в том, что при демократии Штаты утратили престиж и уподобились "стране третьего мира"
Оппоненты не жали друг другу рук, и в ходе дебатов регулярно обменивались "любезностям". Байден первым оскорбил своего оппонента, назвав Трампа "неудачником и лузером". А Трамп заявил, что он чувствует себя превосходно, и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.
Он публично назвал своего преемника Байдена "худшим президентом за всю американскую историю", выразив опасение, что, в случае его повторной победы на выборах осенью текущего года, от Штатов "ничего не останется". Трамп назвал Байдена преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как оставит офис.

Говорили про Украину и мировую войну

Во время предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей", - сказал он.

Трамп также уверен, что СВО на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. А также пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом.
В свою очередь действующий американский лидер заявил, что после окончания СВО может начаться третья мировая война.
"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - сказал он.
При этом Трамп сказал, что именно Байден втягивает США в третью мировую войну, к которой Америка "очень, очень близка".

Говорили о президенте Путине

По итогам дебатов оба кандидата по семь раз произнесли имя президента России Владимира Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта на Украине.
"Нет, они не являются приемлемыми", — сказал он.
Байден в ходе теледебатов назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником".
"Он (Путин – ред.) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?" - сказал Байден.

Про Израиль и связи с Китаем

Байден ведет себя как "очень плохой и слабый палестинец" в вопросе поддержки Израиля, считает Трамп. Он убежден, что действующий лидер США должен дать Израилю возможность "довести дело до конца" в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Байден же назвал себя президентом, при котором американские солдаты не гибнут за пределами своей страны.
"Правда в том, что я единственный президент за столетие, при котором, в этом десятилетии, военнослужащие не гибнут нигде в мире", - сказал он.
Экс-президент США обвинил оппонента в том, что он получает деньги от китайской стороны.
"Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", — сказал Трамп.
В свою очередь Байден обвинил Трампа в бездействии в вопросе изменения климата.
"Единственная экзистенциальная угроза человечеству - это изменение климата. А он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для этого", - сказал Байден в ходе дебатов.

Демократы в панике

Когда дебаты закончились, телеканал CNN сообщил, что демократы начали паниковать после выступления Байдена. Аналитики канала, который считается продемократическим, не скрывают, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и что он невыгодно выглядит, если сравнивать его с Трампом.
При этом две трети зрителей предвыборных дебатов в стране также считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
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