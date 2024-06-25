Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
Путин: мирные предложения России реально предусматривают завершение конфликта на Украине
10:02 25.06.2024 (обновлено: 10:03 25.06.2024)
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Выдвинутые Россией мирные предложения предусматривают реальное завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве Примаковских чтений.
Он выразил уверенность, что на форуме особое внимание будет уделено российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества, а также новому предложению Москвы по мирному разрешению украинского кризиса.
"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - отметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.
Также на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений президент России отмечал, что Москва готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии, в том числе с Европой и НАТО. Путин напомнил, что недавно на встрече с руководством МИД изложил российское видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Немногим ранее российский лидер также уточнял, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы.
Читайте также на РИА Новости Крым: