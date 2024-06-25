https://crimea.ria.ru/20240625/putin-rossiyskie-mirnye-predlozheniya-predusmatrivayut-zavershenie-konflikta-1138338399.html

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта

Выдвинутые Россией мирные предложения предусматривают реальное завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T10:02

2024-06-25T10:02

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владимир путин (политик)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Выдвинутые Россией мирные предложения предусматривают реальное завершение конфликта, говорится в обращении Владимира Путина к участникам стартовавших в Москве Примаковских чтений.Он выразил уверенность, что на форуме особое внимание будет уделено российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества, а также новому предложению Москвы по мирному разрешению украинского кризиса.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.Также на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений президент России отмечал, что Москва готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии, в том числе с Европой и НАТО. Путин напомнил, что недавно на встрече с руководством МИД изложил российское видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Немногим ранее российский лидер также уточнял, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинНАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в КрымуРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

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россия, владимир путин (политик), новости, москва, безопасность, украина