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РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин

РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин - РИА Новости Крым, 20.06.2024

РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин

Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:15

2024-06-20T19:15

2024-06-20T20:17

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Об этом в ходе пресс-конференции в столице Вьетнама заявил президент РФ Владимир Путин. При этом место, где будут проходить такие переговоры, значения для России не имеет, добавил он.Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, россия, новости, политика, переговоры, турция, белоруссия