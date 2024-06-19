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"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР - РИА Новости Крым, 19.06.2024
"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T13:59
2024-06-19T13:59
владимир путин (политик)
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам подписания документа.Путин уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.Он добавил, что Москва придает "первостепенное значение укреплению традиционных дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых славные традиции общей истории"."Наши страны искренне заинтересованы в дальнейшем активном развитии сотрудничества, которое ведется как по линии руководства экономических ведомств, парламентов, правоохранительных, силовых, внешнеполитических структур, так и между общественными организациями и гражданами", - отметил глава российского государства.В ходе своего выступления Путин назвал категорически неприемлемыми попытки возложить ответственность на КНДР за ухудшение обстановки. Он подчеркнул, что Пхеньян "вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета".Президент заверил, что Россия "и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа лидерами двух стран состоялась 19 июня в Пхеньяне.Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), ким чен ын, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, политика, внешняя политика, в мире, новости
"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР

Путин назвал "по-настоящему прорывным" новый договор между Россией и КНДР

13:59 19.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам подписания документа.

"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. В нем поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

Путин уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.
Он добавил, что Москва придает "первостепенное значение укреплению традиционных дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых славные традиции общей истории".
"Наши страны искренне заинтересованы в дальнейшем активном развитии сотрудничества, которое ведется как по линии руководства экономических ведомств, парламентов, правоохранительных, силовых, внешнеполитических структур, так и между общественными организациями и гражданами", - отметил глава российского государства.
В ходе своего выступления Путин назвал категорически неприемлемыми попытки возложить ответственность на КНДР за ухудшение обстановки. Он подчеркнул, что Пхеньян "вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета".
Президент заверил, что Россия "и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".
Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа лидерами двух стран состоялась 19 июня в Пхеньяне.
Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
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Владимир Путин (политик)РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнДоговор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
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