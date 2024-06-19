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"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР

"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР - РИА Новости Крым, 19.06.2024

"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

владимир путин (политик)

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам подписания документа.Путин уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.Он добавил, что Москва придает "первостепенное значение укреплению традиционных дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых славные традиции общей истории"."Наши страны искренне заинтересованы в дальнейшем активном развитии сотрудничества, которое ведется как по линии руководства экономических ведомств, парламентов, правоохранительных, силовых, внешнеполитических структур, так и между общественными организациями и гражданами", - отметил глава российского государства.В ходе своего выступления Путин назвал категорически неприемлемыми попытки возложить ответственность на КНДР за ухудшение обстановки. Он подчеркнул, что Пхеньян "вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета".Президент заверил, что Россия "и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности".Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа лидерами двух стран состоялась 19 июня в Пхеньяне.Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации

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кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), ким чен ын, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, политика, внешняя политика, в мире, новости