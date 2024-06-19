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Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии
Подписанный РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T12:14
2024-06-19T12:51
владимир путин (политик)
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
политика
новости
сотрудничество
в мире
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Подписанный РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не приемлют шантажа, добавил он. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором.В свою очередь Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS в среду заявил, что США планируют разместить на территории Украины истребители F-16, запланированные к поставке киевскому режиму.В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииСырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
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владимир путин (политик), ким чен ын, россия, кндр (северная корея), политика, новости, сотрудничество, в мире
Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии

Договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии – Путин

12:14 19.06.2024 (обновлено: 12:51 19.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Подписанный РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", – заявил Путин.

В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", – подчеркнул Путин.

Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику и не приемлют шантажа, добавил он. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором.
В свою очередь Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.

"Это мощный договор представляет собой <...> документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира", – добавил лидер КНДР.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS в среду заявил, что США планируют разместить на территории Украины истребители F-16, запланированные к поставке киевскому режиму.
В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.
Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.
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