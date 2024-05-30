https://crimea.ria.ru/20240530/lavrov-peredacha-f-16-kievu--prednamerennoe-deystvie-nato-1137707724.html

Лавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО

Лавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Лавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТО

Поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T07:57

2024-05-30T07:57

2024-05-30T08:27

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

политика

нато

самолеты f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова пишет РИА Новости.Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, напомнил он.При этом реального эффекта на ход военных действий F-16 не смогут произвести и не изменят ситуации на линии боевого соприкосновения."Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину", – уточнил Лавров. И выразил надежду, что проводимые Москвой и Минском совместные учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставляемые западными странами вооружения не смогут спасти режим Владимира Зеленского от неминуемого краха.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в ШвейцарииСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, нато, самолеты f-16