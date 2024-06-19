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Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР

Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР

Визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T10:38

2024-06-19T10:38

2024-06-19T10:40

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

политика

в мире

внешняя политика

мнения

юрий светов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, формирование такой архитектуры безопасности в Евразии является особенно актуальным на фоне создания военно-политического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе – AUKUS. Политолог также напомнил недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический блок будет заниматься не региональной, а глобальной безопасностью.По мнению аналитика, стремление России и КНДР к сотрудничеству является абсолютно рациональным.Двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Российский лидер приехал в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи президента России председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций.Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций состоялись 19 июня, после этого лидеры двух стран продолжили переговоры с глазу на глаз.Главным событием визита президента РФ станет подписание лидерами двух стран договора о стратегическом партнерстве. Документ позволит существенно углубить отношения в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииПереговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявленияНовый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), ким чен ын, политика, в мире, внешняя политика, мнения, юрий светов