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Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР
Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР
Визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T10:38
2024-06-19T10:38
2024-06-19T10:40
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
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ким чен ын
политика
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внешняя политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, формирование такой архитектуры безопасности в Евразии является особенно актуальным на фоне создания военно-политического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе – AUKUS. Политолог также напомнил недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический блок будет заниматься не региональной, а глобальной безопасностью.По мнению аналитика, стремление России и КНДР к сотрудничеству является абсолютно рациональным.Двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Российский лидер приехал в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи президента России председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций.Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций состоялись 19 июня, после этого лидеры двух стран продолжили переговоры с глазу на глаз.Главным событием визита президента РФ станет подписание лидерами двух стран договора о стратегическом партнерстве. Документ позволит существенно углубить отношения в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииПереговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявленияНовый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), ким чен ын, политика, в мире, внешняя политика, мнения, юрий светов
Новая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР
Визит Путина в КНДР направлен на создание новой системы безопасности в Евразии – эксперт
10:38 19.06.2024 (обновлено: 10:40 19.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым.
Визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
"Этот визит – продолжение нашей линии, активизировавшейся после 2022 года, – движение на Восток. Путин после вступления в должность в мае посетил Китай, Узбекистан, сейчас Северную Корею, потом посетит Вьетнам. И не случайно Путин в своей статье для северокорейской газеты Rodong Sinmun говорит о необходимости новой архитектуры безопасности в Евразии. То есть он напоминает, что Европа и Азия – один континент и что ее безопасность неделима", – сказал эксперт.
По словам Светова, формирование такой архитектуры безопасности в Евразии является особенно актуальным на фоне создания военно-политического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе – AUKUS. Политолог также напомнил недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический блок будет заниматься не региональной, а глобальной безопасностью.
По мнению аналитика, стремление России и КНДР к сотрудничеству является абсолютно рациональным.
"Во-первых, Северная Корея – наш сосед. Во-вторых, у нее есть потенциальные возможности, которые помогут нам в нынешние сложные времена, в том числе со специальной военной операцией. А мы поможем ей в решении ее проблем, прежде всего, продовольственной", – указал он.
Двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНДР начался 18 июня. Российский лидер приехал в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи президента России председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций.
Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций состоялись
19 июня, после этого лидеры двух стран продолжили переговоры с глазу на глаз.
Главным событием визита президента РФ станет подписание лидерами двух стран договора о стратегическом партнерстве. Документ позволит существенно углубить отношения в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах.
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