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Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления
Россия высоко ценит поддержку своей политики со стороны КНДР, в том числе на украинском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T08:27
2024-06-19T08:28
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия высоко ценит поддержку своей политики со стороны КНДР, в том числе на украинском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в среду.Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Кореей сейчас строится на основании равенства и взаимного уважения. Хорошей базой для развития таких связей стало умение помнить и ценить подвиги предшествующих поколений, сказал Путин и анонсировал подписание фундаментального документа между странами.Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в среду проводят переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан".С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.Как отмечал Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, обсудят сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договорНовый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную КореюРФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, ким чен ын, кндр (северная корея), политика, новости, в мире
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления

Путин в КНДР проводит переговоры с Ким Чен Ыном в составе делегаций

08:27 19.06.2024 (обновлено: 08:28 19.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне КНДР
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне КНДР
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Россия высоко ценит поддержку своей политики со стороны КНДР, в том числе на украинском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в среду.
"Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", - сказал президент России.
Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Кореей сейчас строится на основании равенства и взаимного уважения. Хорошей базой для развития таких связей стало умение помнить и ценить подвиги предшествующих поколений, сказал Путин и анонсировал подписание фундаментального документа между странами.

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", - сообщил он и предложил провести следующую встречу в Москве.

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в среду проводят переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан".
С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.
Как отмечал Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, обсудят сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
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Заголовок открываемого материала
08:35Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
08:27Переговоры Путина и Ким Чен Ына в КНДР – первые заявления
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