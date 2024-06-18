https://crimea.ria.ru/20240618/strategicheskoe-partnerstvo-rossii-s-kndr--putin-podpisal-dogovor-1138185716.html
Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T11:11
2024-06-18T11:11
2024-06-18T11:11
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе государственного визита в Пхеньян. Текст распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.Накануне сообщалось, что Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела – КремльКитай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), политика, в мире, внешняя политика, новости, закон и право
Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
Путин подписал договор о стратегическом партнерстве России с КНДР