https://crimea.ria.ru/20240618/strategicheskoe-partnerstvo-rossii-s-kndr--putin-podpisal-dogovor-1138185716.html

Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор

Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T11:11

2024-06-18T11:11

2024-06-18T11:11

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе государственного визита в Пхеньян. Текст распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.Накануне сообщалось, что Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела – КремльКитай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности

россия

кндр (северная корея)

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2024

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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), политика, в мире, внешняя политика, новости, закон и право