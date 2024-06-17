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РФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве

РФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости Крым, 17.06.2024

РФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве

Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T19:31

2024-06-17T19:31

2024-06-17T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он отметил, что в ходе визита Путина в Пхеньян, который состоится 18-19 июня, будет подписан ряд документов, среди которых есть "важные, весьма значимые документы"."Я упомянул о документах, которые планируются подписать, они еще в стадии проработки. Это касается и возможного заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ тоже прорабатывается. Если он будет подписан, он придет на смену основополагающим документам, которые были подписаны в 1961 году, 2000 и 2001 – договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, потом был договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, затем Московская и Пхеньянская декларации 2000 и 2001 годов", – добавил Ушаков.И пояснил, что этот договор, если он будет подписан, обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и произошедшими качественными изменениями в двусторонних отношениях. Договор будет следовать всем основополагающим принципам международного права, не будет носить никакого провокационного характера, не будет направлен против каких-то стран, а направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии."Над ним еще стороны работают, в ближайшие часы сформируется окончательное решение в отношении его подписания", – сказал Ушаков.Читайте также на РИА Новости Крым:Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела – КремльКитай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности

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кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), новости, владимир путин (политик), ким чен ын, сотрудничество, политика, в мире