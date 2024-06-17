https://crimea.ria.ru/20240617/kitay-gotov-rabotat-vmeste-s-rossiey-v-sfere-bezopasnosti-1138171198.html

Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности

Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности

Китай готов работать вместе с Россией и всем международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности, заявили в понедельник РИА... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T19:10

2024-06-17T19:10

2024-06-17T19:10

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Китай готов работать вместе с Россией и всем международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что эгоизм западных государств привел к нынешнему крайне опасному состоянию дел в мире. Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.Российски лидер подчеркнул, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности.Отмечается, что "Китай готов работать с международным сообществом, включая Россию, для продвижения реализации Инициативы глобальной безопасности, претворения в жизнь концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, работать над тем, чтобы законные интересы безопасности всех стран сбалансированно учитывались, а также для мирного урегулирования разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций".Также в МИД КНР заявили, что Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", – заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник результаты саммита по Украине, который прошел в Швейцарии.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности начать переговоры с РоссиейКонференция по Украине: какие пункты попали в итоговое коммюникеКакие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, политика, в мире, сотрудничество, новости