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Какие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине
Какие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Какие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине
Декларацию по итогам саммита по Украине в Швейцарии подписали 80 стран и четыре международные организации из 101 делегации. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T15:15
2024-06-16T15:15
2024-06-16T15:55
конференция в швейцарии по украине
швейцария
украина
политика
саудовская аравия
армения
бразилия
индия
словакия
юар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Декларацию по итогам саммита по Украине в Швейцарии подписали 80 стран и четыре международные организации из 101 делегации. Более 10 стран, среди которых государства-члены БРИКС, а также ООН, не присоединились к документу.Подписали коммюнике Сербия, Венгрия, Турция, Аргентина и другие страны.15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Читайте также на РИА Новости Крым:"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по УкраинеБез России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
швейцария
украина
саудовская аравия
армения
бразилия
индия
словакия
юар
оаэ
ливия
мексика
таиланд
турция
венгрия
аргентина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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конференция в швейцарии по украине, швейцария, украина, политика, саудовская аравия, армения, бразилия, индия, словакия, юар, оаэ , ливия, мексика, таиланд, турция, венгрия, аргентина
Какие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине
11 участников конференции в Швейцарии отказались подписывать итоговую декларацию
15:15 16.06.2024 (обновлено: 15:55 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Декларацию по итогам саммита по Украине в Швейцарии подписали 80 стран и четыре международные организации из 101 делегации.
Более 10 стран, среди которых государства-члены БРИКС, а также ООН, не присоединились к документу.
В частности, среди поддержавших декларацию нет Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Индонезии, Ливии, Мексики, Саудовской Аравии, Словакии, ЮАР, Швейцарии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Святого престола, являющегося суверенным субъектом международного права.
Подписали коммюнике Сербия, Венгрия, Турция, Аргентина и другие страны.
15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.
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