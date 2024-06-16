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Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией
Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам конференции в Швейцарии. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T17:18
2024-06-16T18:44
владимир зеленский (президент украины)
украина
россия
переговоры
в мире
конференция в швейцарии по украине
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам конференции в Швейцарии.Зеленский добавил, что "если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну".Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн состоялась конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Читайте также на РИА Новости Крым:Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с ЗеленскимКремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине
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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, переговоры, в мире, конференция в швейцарии по украине, политика, новости
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией

Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией

17:18 16.06.2024 (обновлено: 18:44 16.06.2024)
 
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLEВладимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам конференции в Швейцарии.
"Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если она выйдет с нашей территории", – сказал он.
Зеленский добавил, что "если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну".
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн состоялась конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.
Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.
Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаРоссияПереговорыВ миреКонференция в Швейцарии по УкраинеПолитикаНовости
 
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