https://crimea.ria.ru/20240616/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-nachat-peregovory-s-rossiey-1138155197.html

Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией

Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией

Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам конференции в Швейцарии. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T17:18

2024-06-16T17:18

2024-06-16T18:44

владимир зеленский (президент украины)

украина

россия

переговоры

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конференция в швейцарии по украине

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Киев готов начать переговоры с Москвой "хоть завтра", заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по итогам конференции в Швейцарии.Зеленский добавил, что "если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну".Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн состоялась конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Читайте также на РИА Новости Крым:Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с ЗеленскимКремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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