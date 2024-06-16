https://crimea.ria.ru/20240616/ne-tot-chelovek-peskov-vyskazalsya-o-vozmozhnykh-dogovorennostyakh-s-zelenskim-1138151135.html

Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским

Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским

Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине. Об этом заявил РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:29

2024-06-16T13:29

2024-06-16T13:29

россия

дмитрий песков

владимир путин (политик)

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков при этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева."Там (на Украине – ред.) есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны. Кого эти органы уполномочат вести переговоры и так далее… Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют их результаты легитимные представители", – указал представитель Кремля.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире

https://crimea.ria.ru/20240616/sammit-bessiliya-v-krymu-otsenili-itogi-1-go-dnya-konferentsii-po-ukraine-1138150499.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), украина, владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, политика, новости