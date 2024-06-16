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Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским
Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским
Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине. Об этом заявил РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:29
2024-06-16T13:29
россия
дмитрий песков
владимир путин (политик)
украина
владимир зеленский (президент украины)
коллективный запад
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков при этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева."Там (на Украине – ред.) есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны. Кого эти органы уполномочат вести переговоры и так далее… Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют их результаты легитимные представители", – указал представитель Кремля.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
https://crimea.ria.ru/20240616/sammit-bessiliya-v-krymu-otsenili-itogi-1-go-dnya-konferentsii-po-ukraine-1138150499.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), украина, владимир зеленский (президент украины), коллективный запад, политика, новости
Не тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским

Фиксация письменных договоренностей с Зеленским юридически будет нелегитимной – Песков

13:29 16.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не является тем человеком, с которым Москва могла бы зафиксировать юридически легитимные письменные договоренности по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимной", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Песков при этом подчеркнул, что президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров, но они должны проходить с легитимными представителями Киева.
"Там (на Украине – ред.) есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны. Кого эти органы уполномочат вести переговоры и так далее… Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют их результаты легитимные представители", – указал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает это предложение мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила это с призывом к капитуляции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".
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