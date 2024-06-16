https://crimea.ria.ru/20240616/kreml-situatsiya-na-fronte-dlya-ukrainy-budet-tolko-ukhudshatsya-1138151794.html

Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться

Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться

Нынешняя динамика на фронте свидетельствует об ухудшении положения Украины, и эта тенденция продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:48

2024-06-16T13:48

2024-06-16T13:48

дмитрий песков

кремль

владимир путин (политик)

россия

украина

переговоры

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Нынешняя динамика на фронте свидетельствует об ухудшении положения Украины, и эта тенденция продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, политик, который "интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев", задумался бы над предложением российского президента. Представитель Кремля подчеркнул, что предложение Путина – "не ультиматум, а мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле".Он также добавил, что результаты возможных переговоров с Киевом потребуют очень сложной системы гарантий соблюдения этих договоренностей."Все договоренности на бумаге – это плод очень сложных экспертных переговоров. Это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже. Будет система гарантий – в области безопасности и гарантий по всем другим вопросам. Очень сложно выработать эту систему, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Тем не менее, если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать", – пояснил Песков.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила мирное предложение Владимира Путина с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), россия, украина, переговоры, политика, новости