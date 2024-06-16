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Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться
Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться
Нынешняя динамика на фронте свидетельствует об ухудшении положения Украины, и эта тенденция продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T13:48
2024-06-16T13:48
дмитрий песков
кремль
владимир путин (политик)
россия
украина
переговоры
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Нынешняя динамика на фронте свидетельствует об ухудшении положения Украины, и эта тенденция продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, политик, который "интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев", задумался бы над предложением российского президента. Представитель Кремля подчеркнул, что предложение Путина – "не ультиматум, а мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле".Он также добавил, что результаты возможных переговоров с Киевом потребуют очень сложной системы гарантий соблюдения этих договоренностей."Все договоренности на бумаге – это плод очень сложных экспертных переговоров. Это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже. Будет система гарантий – в области безопасности и гарантий по всем другим вопросам. Очень сложно выработать эту систему, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Тем не менее, если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать", – пояснил Песков.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила мирное предложение Владимира Путина с призывом к капитуляции.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план ПутинаМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине
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дмитрий песков, кремль, владимир путин (политик), россия, украина, переговоры, политика, новости
Кремль: ситуация на фронте для Украины будет только ухудшаться

Положение дел на фронте для Украины будет только ухудшаться – Песков

13:48 16.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Нынешняя динамика на фронте свидетельствует об ухудшении положения Украины, и эта тенденция продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каждый раз, когда (российский лидер Владимир) Путин озвучивает мирные инициативы, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам Пескова, политик, который "интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев", задумался бы над предложением российского президента. Представитель Кремля подчеркнул, что предложение Путина – "не ультиматум, а мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле".
Он также добавил, что результаты возможных переговоров с Киевом потребуют очень сложной системы гарантий соблюдения этих договоренностей.
"Все договоренности на бумаге – это плод очень сложных экспертных переговоров. Это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже. Будет система гарантий – в области безопасности и гарантий по всем другим вопросам. Очень сложно выработать эту систему, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Тем не менее, если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать", – пояснил Песков.
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным, а вице-президент США Камала Харрис сравнила мирное предложение Владимира Путина с призывом к капитуляции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что независимо от содержания выдвинутых президентом РФ условий урегулирования, они являются "важным шагом и проблеском надежды для начала переговоров".
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Дмитрий ПесковКремльВладимир Путин (политик)РоссияУкраинаПереговорыПолитикаНовости
 
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