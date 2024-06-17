https://crimea.ria.ru/20240617/mirnaya-initsiativa-putina-ostaetsya-na-povestke-dnya--kreml-1138166512.html

Мирная инициатива Путина по Украине остается на повестке дня – Кремль

Мирная инициатива Путина по Украине остается на повестке дня – Кремль - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Мирная инициатива Путина по Украине остается на повестке дня – Кремль

Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T12:52

2024-06-17T12:52

2024-06-17T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты саммита по Украине, который прошел в Швейцарии.Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с РФ, также заявил Песков.Песков отметил, что Россия примет во внимание позицию стран, которую они заняли на саммите по Украине в Швейцарии, и будет продолжать разъяснять им свою аргументацию.Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, также заявил пресс-секретарь президента.Он отметил, что многие страны, участвовавшие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. Москва, в свою очередь, будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов, продолжил Песков, и подчеркнул, что президент РФ продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных и результативных обсуждений. Подход российской стороны по украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве, отметил представитель Кремля.Конференция по Украине в Швейцарии "с треском провалилась", став приговором для так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Итоговую декларацию сделали относительно нейтральной, "как ни пытался в последний момент Киев впихнуть туда свои односторонние оценки", констатировал он. И указал, что в кулуарах конференции активно обсуждали мирную инициативу президента России Владимира Путина, озвученную накануне.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности начать переговоры с РоссиейКонференция по Украине: какие пункты попали в итоговое коммюникеКакие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине

https://crimea.ria.ru/20240615/bez-rossii-vse-bessmyslenno-chto-zayavili-uchastniki-sammita-v-shveytsarii-1138145337.html

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новости, кремль, москва, дмитрий песков, владимир путин (политик), россия, украина