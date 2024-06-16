https://crimea.ria.ru/20240616/konferentsiya-po-ukraine-kakie-punkty-popali-v-itogovoe-kommyunike-1138154192.html

Конференция по Украине: какие пункты попали в итоговое коммюнике

Конференция по Украине: какие пункты попали в итоговое коммюнике - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Конференция по Украине: какие пункты попали в итоговое коммюнике

Участники проходящей в Швейцарии конференции по Украине призвали обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях и вернуть под контроль Киева... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T16:12

2024-06-16T16:12

2024-06-16T16:28

конференция в швейцарии по украине

швейцария

украина

политика

в мире

черное море

азовское море

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Участники проходящей в Швейцарии конференции по Украине призвали обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях и вернуть под контроль Киева Запорожскую АЭС. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита, сообщает РИА Новости.В декларации также содержится требование обеспечить свободный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, поскольку "глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров".Кроме того, подписанты призвали передать под контроль Киева Запорожскую АЭС, которая должна "безопасно функционировать под полным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением".Также в коммюнике содержится призыв освободить всех военнопленных в рамках "полного обмена" и вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые якобы были "депортированы, незаконно перемещены и задержаны".15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн состоялась конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по УкраинеГросси отказался участвовать в конференции по Украине

https://crimea.ria.ru/20240616/kanaly-otkryty-vengriya-gotova-stat-posrednikom-v-peregovorakh-po-ukraine-1138152808.html

швейцария

украина

черное море

азовское море

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конференция в швейцарии по украине, швейцария, украина, политика, в мире, черное море, азовское море, заэс (запорожская атомная электростанция)