https://crimea.ria.ru/20240616/konferentsiya-po-ukraine-stala-prigovorom-formule-zelenskogo--kosachev-1138156244.html

Конференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – Косачев

Конференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – Косачев - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Конференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – Косачев

Конференция по Украине в Швейцарии "с треском провалилась", став приговором для так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T17:59

2024-06-16T17:59

2024-06-16T18:10

константин косачев

совет федерации

конференция в швейцарии по украине

украина

политика

россия

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коллективный запад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Конференция по Украине в Швейцарии "с треском провалилась", став приговором для так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Сенатор отметил, что форум в Швейцарии изначально хотели представить как "саммит мира" в поддержку так называемой украинской "формулы мира". Однако когда стало очевидно, что большинство приглашенных стран и организаций под эту "формулу" не приедет, пришлось сокращать повестку с 10 до трех пунктов об энергетической и продовольственной безопасности и гуманитарных вопросах.Итоговую декларацию тоже сделали относительно нейтральной, "как ни пытался в последний момент Киев впихнуть туда свои односторонние оценки", констатировал Косачев. Он также указал, что в кулуарах конференции активно обсуждали мирную инициативу президента России Владимира Путина, озвученную накануне.Тем самым, по словам политика, вместо "сигнала России" получился "довольно четкий сигнал самому Западу".Во-вторых, по словам сенатора, даже некоторым западным спикерам пришлось согласиться, что без России никакого мира достичь не получится.Политик констатировал, что "мирный план" Зеленского, ради которой изначально организовывалась конференция, не получил всеобщей международной поддержки."Это уже приговор "безальтернативной" формуле мира Киева и всем, кто ее навязывает. Наступает время обсуждения подлинно реалистичных проектов, и внимание теперь будет приковано к инициативам других стран. Россия, полагаю, очень вовремя выложила карты на стол", - заключил Косачев.Конференция в Швейцарии и ее итоги15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн состоялась конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.В итоговом коммюнике участники заявили, что решение конфликта должно включать обе стороны, а также призвали обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях, вернуть под контроль Киева Запорожскую АЭС и произвести обмен военнопленными в формате "всех на всех".Мирное предложение Владимира ПутинаПрезидент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности начать переговоры с РоссиейКакие страны не подписали итоговую декларацию саммита по Украине"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, совет федерации, конференция в швейцарии по украине, украина, политика, россия, в мире, коллективный запад, новости