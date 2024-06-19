https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-aziatskiy-tigr---zachem-putin-priekhal-v-severnuyu-koreyu-1138201496.html
Новый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
Новый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Новый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею говорит о пересмотре политики во взаимоотношениях с КНДР и о потенциальном сближении двух стран. Такое РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T06:34
2024-06-19T06:34
2024-06-19T06:48
владимир путин (политик)
кндр (северная корея)
политика
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею говорит о пересмотре политики во взаимоотношениях с КНДР и о потенциальном сближении двух стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в КНДР, а затем отправится во Вьетнам.Он напоминает об исторических связях России и КНДР: именно СССР поддержал Северную Корею в самые трудные минуты политически и военно-технически. При этом последний визит, который президент Владимир Путин совершал в Северную Корею, состоялся еще в 2000 году и "это была другая Россия и другой Путин". Сегодня российский лидер является одной из мощных фигур мировой политики, а по итогам его визита в страну произойдет переосмысление в части политики РФ в отношении Северной Кореи - она станет отвечать вызовам нынешнего времени и будет новой политикой сближения."Мы не должны идти на поводу у мирового сообщества. КНДР не собирается ни на кого нападать, имея ядерное оружие. Не стоит ей приписывать те милитаристские устремления, которые ей приписывают другие государства - постоянные члены Совбеза ООН. Думаю, наша позиция в этой части изменится - это будет результатом визита Владимира Путина в КНДР", - считает эксперт.В частности, при помощи России КНДР способна возродить былую экономическую мощь, утерянную Северной Кореей в результате давления мирового сообщества, считает Шатров."Когда случился раздел двух Корей, именно Северная была гигантом, а Южная - аграрным карликом...Теперь с участием России и Китая, должны произойти перемены - мы можем сделать так, что Северная Корея вновь стала экономическим гигантом этого региона, новым азиатским тигром", - говорит он.Президент России Владимир Путин ранее во вторник подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе государственного визита в Пхеньян.Читайте также на РИА Новости Крым:У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношенийОбвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФПутин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
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7 495 645-6601
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владимир путин (политик), кндр (северная корея), политика, мнения, игорь шатров
Новый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
Россия пересматривает политику во взаимоотношениях с КНДР - Шатров
06:34 19.06.2024 (обновлено: 06:48 19.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею говорит о пересмотре политики во взаимоотношениях с КНДР и о потенциальном сближении двух стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в КНДР, а затем отправится во Вьетнам.
"Мы не имеем широких экономических связей с КНДР, по причине того, что КНДР слаба экономически в результате санкций, которые на нее бесконечно накладывает мировое сообщество", - констатирует эксперт.
Он напоминает об исторических связях России и КНДР: именно СССР поддержал Северную Корею в самые трудные минуты политически и военно-технически. При этом последний визит, который президент Владимир Путин совершал в Северную Корею, состоялся еще в 2000 году и "это была другая Россия и другой Путин". Сегодня российский лидер является одной из мощных фигур мировой политики, а по итогам его визита в страну произойдет переосмысление в части политики РФ в отношении Северной Кореи - она станет отвечать вызовам нынешнего времени и будет новой политикой сближения.
"Мы не должны идти на поводу у мирового сообщества. КНДР не собирается ни на кого нападать, имея ядерное оружие. Не стоит ей приписывать те милитаристские устремления, которые ей приписывают другие государства - постоянные члены Совбеза ООН. Думаю, наша позиция в этой части изменится - это будет результатом визита Владимира Путина в КНДР", - считает эксперт.
В частности, при помощи России КНДР способна возродить былую экономическую мощь, утерянную Северной Кореей в результате давления мирового сообщества, считает Шатров.
"Когда случился раздел двух Корей, именно Северная была гигантом, а Южная - аграрным карликом...Теперь с участием России и Китая, должны произойти перемены - мы можем сделать так, что Северная Корея вновь стала экономическим гигантом этого региона, новым азиатским тигром", - говорит он.
Президент России Владимир Путин ранее во вторник подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в ходе государственного визита в Пхеньян
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