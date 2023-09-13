https://crimea.ria.ru/20230913/putin-i-kim-chen-yn-obsudili-situatsiyu-v-evrope-i-na-koreyskom-poluostrove-1131374610.html

Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове

Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове

Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе,... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T12:45

2023-09-13T12:45

2023-09-13T12:45

владимир путин (политик)

ким чен ын

политика

россия

кндр (северная корея)

космодром "восточный"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде.Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере.Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.

https://crimea.ria.ru/20230913/vstrecha-vladimira-putina-i-kim-chen-yna-v-rossii---pryamaya-translyatsiya-1131368878.html

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кндр (северная корея)

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владимир путин (политик), ким чен ын, политика, россия, кндр (северная корея), космодром "восточный", новости