https://crimea.ria.ru/20230913/putin-i-kim-chen-yn-obsudili-situatsiyu-v-evrope-i-na-koreyskom-poluostrove-1131374610.html
Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе,... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:45
2023-09-13T12:45
2023-09-13T12:45
владимир путин (политик)
ким чен ын
политика
россия
кндр (северная корея)
космодром "восточный"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде.Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере.Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.
https://crimea.ria.ru/20230913/vstrecha-vladimira-putina-i-kim-chen-yna-v-rossii---pryamaya-translyatsiya-1131368878.html
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владимир путин (политик), ким чен ын, политика, россия, кндр (северная корея), космодром "восточный", новости
Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе и на Корейском полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе, сообщил северокорейский лидер на официальном обеде.
"Мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира", — заявил он.
Лидер КНДР подчеркнул, что его визит проходит в тот период, "когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией".
Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".
Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере.
"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона", — добавил президент.
Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет.
Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры, как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.