У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
Путин заявил об уникальности России и позитивной предыстории отношений со многими странами
22:44 06.03.2024 (обновлено: 22:46 06.03.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной предыстории ее отношений со многими странами мира.
"Русская душа – это такая сложная субстанция. У нас есть нечто такое, что отличает от других стран мира: мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религии, традиций. И все это вместе такое пространство, которое позволяет нам из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, но и культурным кодом. И создается единая российская нация", - заявил президент.
Глава государства обратил внимание, что российская нация основана на тех ценностях, которые сегодня называют традиционными. В этом смысле культура является уникальной. Она интересна и многообразна. Поэтому людям за рубежом есть смысл с ней знакомиться поближе.
"Кстати говоря, Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство благодаря позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения. Но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений. И как правило она носит позитивный характер", - сказал Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР. Республику Крым на фестивале представят 45 человек.
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