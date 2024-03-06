https://crimea.ria.ru/20240306/u-rossii-so-mnogimi-stranami-est-svoya-pozitivnaya-predystoriya-otnosheniy-1135474428.html

У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений

У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений - РИА Новости Крым, 06.03.2024

У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T22:44

2024-03-06T22:44

2024-03-06T22:46

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной предыстории ее отношений со многими странами мира.Глава государства обратил внимание, что российская нация основана на тех ценностях, которые сегодня называют традиционными. В этом смысле культура является уникальной. Она интересна и многообразна. Поэтому людям за рубежом есть смысл с ней знакомиться поближе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР. Республику Крым на фестивале представят 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиБудущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, общество, культура, новости