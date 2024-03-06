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У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений - РИА Новости Крым, 06.03.2024
У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T22:44
2024-03-06T22:46
владимир путин (политик)
россия
политика
внешняя политика
общество
культура
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной предыстории ее отношений со многими странами мира.Глава государства обратил внимание, что российская нация основана на тех ценностях, которые сегодня называют традиционными. В этом смысле культура является уникальной. Она интересна и многообразна. Поэтому людям за рубежом есть смысл с ней знакомиться поближе.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР. Республику Крым на фестивале представят 45 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиБудущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеСитуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
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владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, общество, культура, новости
У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений

Путин заявил об уникальности России и позитивной предыстории отношений со многими странами

22:44 06.03.2024 (обновлено: 22:46 06.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подчеркнул уникальность нашей страны и напомнил о позитивной предыстории ее отношений со многими странами мира.
"Русская душа – это такая сложная субстанция. У нас есть нечто такое, что отличает от других стран мира: мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религии, традиций. И все это вместе такое пространство, которое позволяет нам из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, но и культурным кодом. И создается единая российская нация", - заявил президент.
Глава государства обратил внимание, что российская нация основана на тех ценностях, которые сегодня называют традиционными. В этом смысле культура является уникальной. Она интересна и многообразна. Поэтому людям за рубежом есть смысл с ней знакомиться поближе.
"Кстати говоря, Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство благодаря позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения. Но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений. И как правило она носит позитивный характер", - сказал Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР. Республику Крым на фестивале представят 45 человек.
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Заголовок открываемого материала
23:41Главные новости Крыма: 6 марта
22:46Путин раскритиковал политику США
22:44У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
22:04Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
21:53Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
21:36Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
21:25Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
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