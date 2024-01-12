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Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ
Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ
Россия защищает свой народ и дает отпор гибридной агрессии со стороны НАТО и киевского режима в соответствии с международным правом. Об этом заявила официальный РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T16:16
2024-01-12T16:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
кндр (северная корея)
россия
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Россия защищает свой народ и дает отпор гибридной агрессии со стороны НАТО и киевского режима в соответствии с международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения США в том, что Вооруженные силы России якобы используют ракеты из КНДР для ударов по Украине.По ее словам, подобные обвинения обусловлены провалом политики Вашингтона на украинском направлении."Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинения нашей страны без наличия каких-то фактов и в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", – добавила Захарова.Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее обвинил Россию в использовании якобы полученных от Северной Кореи баллистических ракет для ударов по Украине. При этом никаких доказательств представитель американской администрации не привел.Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в комментарии РИА Новости отметил, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности, опровергают вбросы, что Москва нарушает эти ограничения. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил УкраинуМассированный удар по объектам на Украине: что известноСемь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, кндр (северная корея), россия, сша, украина, новости
Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ

США обвиняют Россию в применении ракет КНДР с целью держать тему на плаву – Захарова

16:16 12.01.2024
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Россия защищает свой народ и дает отпор гибридной агрессии со стороны НАТО и киевского режима в соответствии с международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения США в том, что Вооруженные силы России якобы используют ракеты из КНДР для ударов по Украине.

"Мы даем отпор на гибридную агрессию, которая развязана натовцами во главе с США и Британией руками киевского режима. Мы даем отпор на все то, что они совершают во имя своих гегемонистских, империалистических, как угодно называйте, целей. Мы защищаем свою страну, мы защищаем свой народ и будем это делать впредь, и мы делаем это в рамках международного права", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.

По ее словам, подобные обвинения обусловлены провалом политики Вашингтона на украинском направлении.
"Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинения нашей страны без наличия каких-то фактов и в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", – добавила Захарова.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее обвинил Россию в использовании якобы полученных от Северной Кореи баллистических ракет для ударов по Украине. При этом никаких доказательств представитель американской администрации не привел.
Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в комментарии РИА Новости отметил, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности, опровергают вбросы, что Москва нарушает эти ограничения. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКНДР (Северная Корея)РоссияСШАУкраинаНовости
 
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