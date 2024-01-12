https://crimea.ria.ru/20240112/obvineniya-v-primenenii-raket-kndr-dlya-udarov-po-ukraine-otvet-mid-rf-1134151976.html

Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ

Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ

Россия защищает свой народ и дает отпор гибридной агрессии со стороны НАТО и киевского режима в соответствии с международным правом. Об этом заявила официальный РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T16:16

2024-01-12T16:16

2024-01-12T16:16

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

кндр (северная корея)

россия

сша

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Россия защищает свой народ и дает отпор гибридной агрессии со стороны НАТО и киевского режима в соответствии с международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения США в том, что Вооруженные силы России якобы используют ракеты из КНДР для ударов по Украине.По ее словам, подобные обвинения обусловлены провалом политики Вашингтона на украинском направлении."Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинения нашей страны без наличия каких-то фактов и в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", – добавила Захарова.Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее обвинил Россию в использовании якобы полученных от Северной Кореи баллистических ракет для ударов по Украине. При этом никаких доказательств представитель американской администрации не привел.Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в комментарии РИА Новости отметил, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности, опровергают вбросы, что Москва нарушает эти ограничения. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил УкраинуМассированный удар по объектам на Украине: что известноСемь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года

кндр (северная корея)

россия

сша

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, кндр (северная корея), россия, сша, украина, новости