https://crimea.ria.ru/20240111/riskuyut-narvatsya-na-yadernyy-otvet-medvedev-predupredil-ukrainu---1134123413.html

Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину

Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину

Украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ будет основанием для использования Россией ядерного оружия. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T16:33

2024-01-11T16:33

2024-01-11T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ будет основанием для использования Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, "отдельные тупоголовые вояки" из Украины "договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России". Об этом также должны помнить и европейские режимы, которые сегодня поддерживают нацистов в Киеве, добавил замглавы Совбеза России.Министр обороны Сергей Шойгу во вторник заявил, что поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, а до конца 2023 года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВозможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, украина, россия, ядерное оружие, новости, ядерная триада, безопасность, совет безопасности россии