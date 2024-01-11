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Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину
Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину
Украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ будет основанием для использования Россией ядерного оружия. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T16:33
2024-01-11T17:18
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ будет основанием для использования Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, "отдельные тупоголовые вояки" из Украины "договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России". Об этом также должны помнить и европейские режимы, которые сегодня поддерживают нацистов в Киеве, добавил замглавы Совбеза России.Министр обороны Сергей Шойгу во вторник заявил, что поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, а до конца 2023 года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуВозможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуРоссийская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
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дмитрий медведев, политика, украина, россия, ядерное оружие, новости, ядерная триада, безопасность, совет безопасности россии
Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину

Медведев предупредил Киев о ядерном ответе за удары по РФ дальнобойными западными ракетами

16:33 11.01.2024 (обновлено: 17:18 11.01.2024)
 
© AFP 2016Испытание ядерного оружия
Испытание ядерного оружия
© AFP 2016
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ будет основанием для использования Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, "отдельные тупоголовые вояки" из Украины "договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России".
"Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Об этом также должны помнить и европейские режимы, которые сегодня поддерживают нацистов в Киеве, добавил замглавы Совбеза России.
Министр обороны Сергей Шойгу во вторник заявил, что поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, а до конца 2023 года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".
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Дмитрий МедведевПолитикаУкраинаРоссияЯдерное оружиеНовостиЯдерная триадаБезопасностьСовет безопасности России
 
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