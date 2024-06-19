https://crimea.ria.ru/20240619/kim-chen-yn-vyrazil-podderzhku-rossii-v-provedenii-spetsoperatsii-1138206458.html

Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации

Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации

Корейская Народная Демократическая Республика поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T08:35

2024-06-19T08:35

2024-06-19T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Корейская Народная Демократическая Республика поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне в среду.Председатель КНДР также констатировал, что отношения двух стран вступают в период нового расцвета, и подчеркнул намерение Северной Кореи укреплять стратегическое взаимодействие с Россией."Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал он.Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в среду проводят переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан". Лидеры двух стран обсуждают международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуостровеСтратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договорКНДР провозгласила себя ядерным государством

https://crimea.ria.ru/20240619/peregovory-putina-i-kim-chen-yna-v-kndr---pervye-zayavleniya-1138206143.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), россия, ким чен ын, новости сво, политика, в мире