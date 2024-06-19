Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
Ким Чен Ын на переговорах с Путиным выразил полную поддержку России в проведении СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Корейская Народная Демократическая Республика поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне в среду.
"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - цитирует корейского лидера РИА Новости.
Председатель КНДР также констатировал, что отношения двух стран вступают в период нового расцвета, и подчеркнул намерение Северной Кореи укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.
"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в среду проводят переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан". Лидеры двух стран обсуждают международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
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