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КНДР провозгласила себя ядерным государством

КНДР провозгласила себя ядерным государством - РИА Новости Крым, 09.09.2022

КНДР провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством, право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T09:07

2022-09-09T09:07

2022-09-09T09:07

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Северная Корея на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством, право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап сообщает РИА Новости.Верховным народным собранием (ВНС) КНДР 7 сентября принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который определяет принципы его применения и меры безопасности. Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия и другие.Лидер страны в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил отныне регулируется законом, а Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за политики США.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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