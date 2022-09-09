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КНДР провозгласила себя ядерным государством - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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КНДР провозгласила себя ядерным государством
КНДР провозгласила себя ядерным государством - РИА Новости Крым, 09.09.2022
КНДР провозгласила себя ядерным государством
Северная Корея на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством, право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Северная Корея на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством, право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап сообщает РИА Новости.Верховным народным собранием (ВНС) КНДР 7 сентября принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который определяет принципы его применения и меры безопасности. Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия и другие.Лидер страны в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил отныне регулируется законом, а Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за политики США.
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политика, в мире
КНДР провозгласила себя ядерным государством

КНДР законодательно провозгласила себя ядерным государством, сообщают СМИ

09:07 09.09.2022
 
© Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFPЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Северная Корея на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством, право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап сообщает РИА Новости.
Верховным народным собранием (ВНС) КНДР 7 сентября принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который определяет принципы его применения и меры безопасности. Документ включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия и другие.
Лидер страны в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил отныне регулируется законом, а Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за политики США.
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