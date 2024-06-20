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Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт

Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт

Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T11:57

2024-06-20T11:57

2024-06-20T11:57

радио "спутник в крыму"

россия

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

политика

внешняя политика

в мире

мнения

константин асмолов

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.Он отметил, что на данный момент Сеул не поставлял военную помощь Украине, несмотря на настойчивые просьбы коллективного Запада.По словам Асмолова, реакция Запада на сближение России и КНДР во многом напоминают так называемые "самоисполняющиеся пророчества", то есть психологический феномен, когда предсказание косвенно влияет на реальность так, что в итоге становится верным."Многие действия Запада по нагнетанию напряженности, наращиванию своего военного потенциала против России, Китая и КНДР оправдывались тем, что Москва и Пхеньян "наверняка плетут что-то страшное". Еще до того как появились косвенные "улики", которые можно трактовать как сотрудничество РФ и Северной Кореи, эта тема воспринималась как "абсолютно доказанная правда", – пояснил кореевед.И добавил, что сейчас "Москва и Пхеньян, похоже, действительно начнут сотрудничать и делать многое из того, что им приписывали".Эксперт отметил, что на сегодняшний день отношения Москвы и Пхеньяна находятся на пике со времен существования Северной Кореи. Во многом этому сближению послужило создание военного блока между США, Японией и Южной Кореей – своего рода "азиатского НАТО". В этой ситуации Россия и КНДР пытаются кооперироваться, и очень важным элементом этого сотрудничества является визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и подписание договора, в котором присутствует военно-политическая составляющая, указал Асмолов.Военная составляющая нового Договора между РФ и Северной Кореей18-19 июня президент РФ Владимир Путин во главе российской делегации находился с двухдневным государственным визитом в КНДР. По результатам переговоров Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.В документе отмечается, что РФ и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности", сообщает РИА Новости.В частности, третья статья договора гласит, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".Указанная статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДРНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации

россия

кндр (северная корея)

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