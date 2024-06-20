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Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт
Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт
Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T11:57
2024-06-20T11:57
2024-06-20T11:57
радио "спутник в крыму"
россия
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
политика
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константин асмолов
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.Он отметил, что на данный момент Сеул не поставлял военную помощь Украине, несмотря на настойчивые просьбы коллективного Запада.По словам Асмолова, реакция Запада на сближение России и КНДР во многом напоминают так называемые "самоисполняющиеся пророчества", то есть психологический феномен, когда предсказание косвенно влияет на реальность так, что в итоге становится верным."Многие действия Запада по нагнетанию напряженности, наращиванию своего военного потенциала против России, Китая и КНДР оправдывались тем, что Москва и Пхеньян "наверняка плетут что-то страшное". Еще до того как появились косвенные "улики", которые можно трактовать как сотрудничество РФ и Северной Кореи, эта тема воспринималась как "абсолютно доказанная правда", – пояснил кореевед.И добавил, что сейчас "Москва и Пхеньян, похоже, действительно начнут сотрудничать и делать многое из того, что им приписывали".Эксперт отметил, что на сегодняшний день отношения Москвы и Пхеньяна находятся на пике со времен существования Северной Кореи. Во многом этому сближению послужило создание военного блока между США, Японией и Южной Кореей – своего рода "азиатского НАТО". В этой ситуации Россия и КНДР пытаются кооперироваться, и очень важным элементом этого сотрудничества является визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и подписание договора, в котором присутствует военно-политическая составляющая, указал Асмолов.Военная составляющая нового Договора между РФ и Северной Кореей18-19 июня президент РФ Владимир Путин во главе российской делегации находился с двухдневным государственным визитом в КНДР. По результатам переговоров Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.В документе отмечается, что РФ и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности", сообщает РИА Новости.В частности, третья статья договора гласит, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".Указанная статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДРНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
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россия, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, политика, внешняя политика, в мире, мнения, константин асмолов, владимир путин (политик), ким чен ын
Как Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт
Южную Корею будут уговаривать помогать Киеву в ответ на сближение России и КНДР – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым.
Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Он отметил, что на данный момент Сеул не поставлял военную помощь Украине, несмотря на настойчивые просьбы коллективного Запада.
"Однако вероятно, что в качестве ответной меры Южную Корею будут пытаться с удвоенной силой убеждать, что если Пхеньян заключил с Москвой договор о возможной военной помощи и наверняка ее оказывает, то и Сеулу стоит начать активно помогать Украине", - сказал аналитик.
По словам Асмолова, реакция Запада на сближение России и КНДР во многом напоминают так называемые "самоисполняющиеся пророчества", то есть психологический феномен, когда предсказание косвенно влияет на реальность так, что в итоге становится верным.
"Многие действия Запада по нагнетанию напряженности, наращиванию своего военного потенциала против России, Китая и КНДР оправдывались тем, что Москва и Пхеньян "наверняка плетут что-то страшное". Еще до того как появились косвенные "улики", которые можно трактовать как сотрудничество РФ и Северной Кореи, эта тема воспринималась как "абсолютно доказанная правда", – пояснил кореевед.
И добавил, что сейчас "Москва и Пхеньян, похоже, действительно начнут сотрудничать и делать многое из того, что им приписывали".
Эксперт отметил, что на сегодняшний день отношения Москвы и Пхеньяна находятся на пике со времен существования Северной Кореи. Во многом этому сближению послужило создание военного блока между США, Японией и Южной Кореей – своего рода "азиатского НАТО". В этой ситуации Россия и КНДР пытаются кооперироваться, и очень важным элементом этого сотрудничества является визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и подписание договора
, в котором присутствует военно-политическая составляющая, указал Асмолов.
Военная составляющая нового Договора между РФ и Северной Кореей
18-19 июня президент РФ Владимир Путин во главе российской делегации находился с двухдневным государственным визитом в КНДР. По результатам переговоров Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами
.
В документе отмечается, что РФ и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности", сообщает РИА Новости.
В частности, третья статья договора гласит, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практические меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
"В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ", - говорится в четвертой статье договора.
Указанная статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.
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