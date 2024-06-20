https://crimea.ria.ru/20240620/putin-nazval-ozhidaemoy-reaktsiyu-zapada-na-ego-mirnye-initsiativy-1138254579.html

Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы

Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:02

2024-06-20T19:02

2024-06-20T20:34

владимир путин (политик)

коллективный запад

политика

россия

новости

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы."Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее - это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле", - сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.По словам президента, "некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта".Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

https://crimea.ria.ru/20240620/putin-rasskazal-o-pozitsii-rossii-po-peregovoram-po-ukraine-1138254508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), коллективный запад, политика, россия, новости, переговоры