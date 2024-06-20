https://crimea.ria.ru/20240620/putin-vozmozhnost-nanesti-preventivnyy-yadernyy-udar-rossii-poka-ne-nuzhna-1138255023.html

Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна

Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна

Президент России Владимир Путин заявил, что превентивный удар России не нужен, так как при ответном ударе противник будет уничтожен. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:21

2024-06-20T19:21

2024-06-20T20:15

владимир путин (политик)

ядерное оружие

ядерная триада

политика

вьетнам

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что превентивный удар России не нужен, так как при ответном ударе противник будет уничтожен.Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

https://crimea.ria.ru/20240620/rossiya-dumaet-ob-izmeneniyakh-v-yadernoy-doktrine---putin-1138254455.html

вьетнам

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ядерное оружие, ядерная триада, политика, вьетнам, россия